Wer stiehlt mir die Show?

Thomas Gottschalk, Elyas M‘Barek und Palina Rojinski spielen gegen Joko Winterscheidt um seinen Job

Palina Rojinski, Elyas M’Barek und Thomas Gottschalk treten ab 5. Januar 2021, immer dienstags um 20:15 Uhr, in fünf Folgen auf ProSieben an, um gegen Joko Winterscheidt in "Wer stiehlt mir die Show?" zu gewinnen.