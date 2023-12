"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Hazel Bruggers geniale Comedy-Show in der 6. Folge

Anzeige

Ihr Humor ist so staubtrocken wie Wüstensand in der Sahara. Doch gerade deshalb gilt die Schweizerin Hazel Brugger für viele Fans als lustigste Frau am deutschen Comedy-Himmel. Daher darf sich das Publikum ganz besonders auf die 6. Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" freuen.

Hazel Brugger mixt Quizshow mit Stand-up-Comedy

Die finale 6. Show aus Staffel 6 von "Wer stiehlt mir die Show?" konnte Hazel Brugger ihrem Kontrahenten Matthias Schweighöfer abnehmen. Nicht zu Unrecht verkündet sie vor dem Showauftakt stolz, dass sie erstmals als Moderatorin durch eine große TV-Show zur Primetime im deutschen Fernsehen führen darf.

Als Opener bringt Hazel Brugger standesgemäß ein kleines Stand-up-Comedy-Programm auf die Bühne. Und im Laufe der Show wird die Schweizerin noch einige Comedy-Elemente in ihr Abendprogramm einbauen. Neben Ratefüchsen kommen dieses Mal also auch Comedy-Fans voll auf ihre Kosten.

Im Video-Clip: Hazel Brugger macht in ihrer Show Stand-up-Comedy der trockensten und feinsten Art

Show 6: Es geht um Ruhm und einen guten Zweck

Der oder die Sieger:in der letzten Folge einer Staffel kann logischerweise keine eigene Show mehr gewinnen. Stattdessen winkt die Abbildung des eigenen Porträts auf dem Cover eines lustigen Rätselheftes. Ob dieses Zeitschriftencover Hazel Brugger selbst zieren wird oder einer ihrer Herausforderer - also Joko Winterscheidt, Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer oder Wildcard-Kandidat Stephan -, das wird der Sonntagabend zeigen.

Wer auch immer auf das Rätselmagazin kommt, sie oder er tut es für einen guten Zweck. Denn den Rätselspaß gibt es nicht im normalen Handel oder am Kiosk zu erwerben. Stattdessen wandert das Magazin in den Straßenverkauf, mit dem sich Menschen in Armut noch ein kleines Zubrot verdienen können.

"Wer stiehlt Hazel Brugger die Show?" kommt am Sonntag, den 17. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben!

