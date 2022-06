Sexuelle Gewalt und Missbrauch: Hier finden Betroffene Beratung und Hilfe

Missbrauch in der Katholischen Kirche – weltweit ein erschütterndes Thema, was täglich präsenter wird. Kinder und Jugendliche wurden jahrzehntelang von Geistlichen sexuell missbraucht und ausgebeutet. Bei persönlicher Betroffenheit oder einem Verdacht finden Sie in der folgenden Übersicht Beratungs- und Hilfsangebote.