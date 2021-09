#ZOL-Gast Christian Kahrmann im Porträt

Christian Kahrmann wird am 19. Juni 1972 geboren. Bereits als Kind erlangt der Kölner deutschlandweite Bekanntheit als Schauspieler: Von 1985 bis 1993 ist er nahezu wöchentlich in der deutschen Seifenoper "Lindenstraße" zu sehen.

Kahrmann verkörpert die Figur des Benny, mittleres Kind der Familie Beimer, deren Alltagsleben im Mittelpunkt der Serie steht.

Auch nach seinem Ausstieg aus der Soap bleibt Christian Kahrmann der Schauspielerei treu. So tritt er unter anderem in der Serie "Und tschüss!" und dem Kinofilm "Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding" auf, bevor er zum gern gesehenen Gast in zahlreichen deutschen Krimireihen und Kinofilmen wird.

"Kahrmann's Own": Ausflug in die Gastronomie

2012 eröffnet Christian Kahrmann ein eigenes Café in Berlin. "Kahrmann's Own" heißt sein Lokal in Berlin.

Acht Jahre später sieht sich der Inhaber infolge der Pandemie-Einschränkungen und anderer Probleme vor Ort gezwungen, das Kaffeerestaurant aufzugeben.

Christian Kahrmann: Infektion mit dem Coronavirus

Die Schließung des Cafés bleibt nicht der einzige harte Schlag, den Kahrmann erleben muss. Im März 2021 erkrankt der zweifache Vater schwer an Covid-19. Der inzwischen 48-Jährige kommt auf die Intensivstation und wird ins künstliche Koma versetzt.

Während Christian Kahrmann im Krankenhaus ist, stirbt sein Vater an den Folgen einer Coronainfektion. Wenig später erliegt seine Mutter einem Krebsleiden.

Long Covid - Eins der Themen bei "Zervakis & Opdenhövel. Live."

Bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." spricht Christian Kahrmann mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel, der bis heute an Long-Covid-Symptomen leidet, am Montagabend über seine bewegende Geschichte.

Weitere Themen und Gäst:innen der Sendung vom 27. September 2021: Britney Spears' Vormundschaftsstreit, die Ostsee-Kampagne von Sea Shepherd und Ed Sheeran im Interview.