Illegale Mülldeponien, Spielsucht-Gefahr und Kleingarten-Idylle: #ZOL vom 8. Juni 2022

Zervakis & Opdenhövel. Live.

Faszination Kleingärten - das begeistert Hobby-Gärtner

In Deutschland gibt es rund 4 Millionen Kleingärtner:innen, die ihre Grünflächen mit viele Liebe und Mühe pflegen. Doch was begeistert deutsche Hobby-Gärtner:innen und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält?