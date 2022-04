Tipps zum Datenschutz: Das sollten Nutzer:innen beachten!

taff

Neues Datenschutzgesetz 2018: Was sich jetzt ändert

Wohl die meisten bekommen derzeit eine Flut an E-Mails in ihr Postfach. Der Grund: am 25.05. tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO in Kraft. Aber was genau ist an den nun eingeführten EU-Datenschutzregel neu?