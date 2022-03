70.000 Menschen erleiden in Deutschland pro Jahr einen Herz-Kreislauf-Stillstand, nur etwa zehn Prozent davon überstehen diese extreme Notlage mehr oder weniger unbeschadet. Und das auch nur, weil jemand vor Ort war, der oder die Erste Hilfe leisten konnte, bis das medizinische Fachpersonal eingetroffen war. Doch mal ganz ehrlich: Wer weiß schon, was zu tun ist im Notfall?

Notärztin Dr. Carola Holzner – auch bekannt als Doc Caro – ist zu Gast im Studio von "Zervakis & Opdenhövel. Live.". Sie zeigt erst einmal auf, was alles im Körper abläuft im Falle eines plötzlichen Herz-Kreislauf-Versagens: Schon nach drei Minuten ohne Sauerstoffversorgung beginnt das Sterben der ersten Nervenzellen im Gehirn. Nach fünf Minuten sind diese Schädigungen nicht mehr reversibel.

"Zervakis & Opdenhövel. Live.": Das große Ersthelfer-Experiment

Geschulte Ersthelfer:innen allerdings können mit relativ einfachen Maßnahmen den Kreislauf des oder der Betroffenen am Laufen halten und die Sauerstoff-Zufuhr soweit sicherstellen, dass solche gravierenden Folgen gar nicht erst eintreten. Herzdruckmassage? "Ist sehr einfach", sagt Doc Caro. Trotzdem haben die meisten Menschen allerhöchsten Respekt davor.

#ZOL startet ein Experiment: Können sechs freiwilligen Proband:innen in fingierten Notsituationen kompetent Soforthilfe leisten? Im ersten Fall soll bei einer Puppe eine Herzdruckmassage durchgeführt werden. "Nicht effektiv", urteilt Dr. Holzner angesichts der Bemühungen der jungen Probandin. Fünf bis sechs Zentimeter tief muss der Brustkorb dabei nämlich eingedrückt werden – ein echter Kraftakt. Noch wichtiger allerdings ist, vor Beginn der Herzdruckmassage den Notruf abzusetzen und so die Profis herbeizuordern.

Besser klappt es in dem #ZOL-Experiment bei der Lagerung eines Bewusstlosen in die stabile Seitenlage und beim Verarzten einer großen Wunde. Perfekt abgeschnitten hat kein Probanden-Paar, aber das ist laut Doc Caro auch nicht ganz so wichtig. Was wirklich zählt, ist die Tatsache, dass alle sechs Versuchspersonen sofort gehandelt und sich nicht einfach verdrückt haben. Was leider in der Realität erschreckend oft vorkommt.

#ZOL: So geht die Herzdruckmassage

Bei #ZOL lernen dann auch Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel von Doc Caro, welche Schritte beim Auffinden einer bewusstlosen Person zu tun sind: Prüfen, ob die Person atmet – und falls nein: erst die 112 für den Notruf wählen, und dann sofort mit der Herzdruckmassage beginnen. Das mit der Beatmung könne man getrost vergessen, sagt Dr. Holzner: zu kompliziert für Laien. "Das ist wahnsinnig anstrengend", stöhnt Linda schon nach wenigen Sekunden Herzdruckmassage. Trotzdem muss diese weitergeführt werden, bis die Sanitäter:innen eintreffen.

Mit dem Deutschen Rat für Wiederbelebung hat Dr. Carola Holzner aktuell die Petition "Ich rette dein Leben" gestartet. Sie fordert darin die Einführung von Lebensrettung als Schulpflichtfach mit zwei Stunden pro Jahr ab der siebten Klasse. In Schweden sei das längst Realität, die hätten eine Ersthelferquote von 80 Prozent, erzählt Doc Caro. Denn Leben zu retten ist letztendlich fast kinderleicht – wenn man weiß, wie es geht.

