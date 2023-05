Wann läuft die 3. Staffel von "Beauty & The Nerd" und wann wird das Umstyling zu sehen sein? Alle wichtigen Infos zur neuen Staffel und Wiederholungen hier im Überblick.

Nerds und Beautys müssen sich in Zweierteams zusammenfinden, um eine Chance auf den Hauptgewinn zu bekommen. Dabei geht es nicht nur um Ruhm und Ehre – und einen großen Topf an Preisgeld. Bei "Beauty & The Nerd" tauchen die Teilnehmer in die Welt ihres Teampartners oder Teampartnerin ein und können dabei eine Menge voneinander lernen.

"Beauty & The Nerd" startet 2023 mit Staffel 4. Hier findest du alle Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten sowie zu den Sendezeiten und Sendeterminen.

Wann startet "Beauty & The Nerd" 2021?

Wie letztes Jahr wird auch die aktuelle Staffel auf ProSieben ausgestrahlt. Los geht's am 5. August um 20:15 Uhr mit der ersten Folge von Staffel 3.

"Beauty & The Nerd" vorab sehen: Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist bereits im Anschluss an jede Folge "Beauty & The Nerd" 2021 die jeweils nächste Sendung als Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

Sendezeiten und Sendetermine

"Beauty & The Nerd" im Livestream

Donnerstags wird die Couch für "Beauty & The Nerd" reserviert. Falls du aber die aktuelle Folge nicht um 20:15 Uhr im TV mitverfolgen kannst, gibt es hier eine Alternative: Mit dem Livestream bleibst du immer über jeden Gossip in der neuesten Folge informiert.

>>> Hier geht's zum Livestream <<<

Das Finale von "Beauty & The Nerd" 2021, siehst du am Donnerstag, den 9. September 2021 um 20:15 Uhr.

