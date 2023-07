"Beauty & The Nerd" 2023 - Nach Ausscheiden in der 3. Folge: Walentina lästert weiter über Marco

Anzeige

In der 3. Folge "Beauty & The Nerd" 2023 mussten Walentina und Marco die Villa verlassen. Schon zuvor gab es von allen Seiten Kritik an Walentinas Umgang mit ihrem Nerd. Nach dem Aus gibt die Influencerin ein Statement in ihrer Instagram-Story ab. Außerdem melden sich Beverly und Setty zu Wort.

Walentina lässt kein gutes Haar an Marco

Zuletzt kriselte es zwischen Influencer-Beauty Walentina und Cosplay-Nerd Marco gewaltig. Die beiden waren in der "Beauty & The Nerd"-Villa nie als das Dreamteam bekannt, was vor allem an Walentinas Umgang mit Marco lag.

Nach ihrem Ausscheiden äußert sich Walentina in ihrer Instagram-Story zu ihrem Verhältnis zu Cosplay-Nerd Marco. Spoiler: Die Content-Creatorin lässt erneut kein gutes Haar an ihrem einstigen Teampartner.

Im Clip: Walentina bringt Nerd Marco zum Weinen

Walentina sieht die Schuld bei Marco

Denn laut der Essenerin gehe ihr Exit ganz allein auf Marcos Kappe. "Man kann ja nicht vom Teampartner erwarten, dass er so viel Biss hat wie man selbst", heißt es in ihrer Instagram-Story. Außerdem erhebt sie schwere Vorwürfe gegen Marco. Dieser habe sie "komplett angelogen, von vorne bis hinten". Und nicht nur das: Sie bereue sogar, mit Marco ein Team gebildet zu haben.

Beverly meldet sich zu Wort: "Marco war eine Walentina 2.0"

Zunächst gibt es auch von Beverly Kritik an Marco. Ihrer Meinung nach habe er sich zu sehr von Walentina beeinflussen lassen und trage an seiner Misere ein Stück weit Mitschuld. Für sie habe es irgendwann keinen Marco mehr gegeben, sondern nur noch eine "Walentina 2.0".

Wie Beverly ihren Follower:innen auf Instagram erklärt, habe Cosplay-Nerd Marco von Walentina eine regelrechte "Gehirnwäsche" bekommen. "Er hat auch schon geredet wie Walentina, der Wortschatz war ein ganz anderer."

Beverly nimmt Marco in Schutz

Später antwortet Beverly jedoch direkt auf Walentinas Story und nimmt Marco in Schutz: "Er hatte genauso Ehrgeiz wie du.” Ihrer Meinung nach habe Marco zu Walentina aufgesehen und sie als Vorbild betrachtet. Die Probleme seien nur so gravierend geworden, weil die Beauty nicht auf Marcos Gefühle habe eingehen wollen.

Beauty Setty findet versöhnliche Worte

Setty hingegen äußert sich zurückhaltend zu den Vorfällen zwischen Walentina und Marco auf Instagram. Als die Burlesque-Tänzerin zu ihrem Verhältnis zu Walentina gefragt wird, findet sie versöhnliche Worte.

"Klar war ich ab und zu nicht der gleichen Meinung wie sie. Aber anstatt die Arme zu verschränken und zu sagen 'Die ist doof!', habe ich mich dafür entschieden, mit ihr zu sprechen und meine Sichtweise zu erklären." Mit ihrer Harmoniebedürftigkeit konnte sie Walentina allen Anschein nach wohl nicht anstecken.

Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" 2023 läuft seit 29. Juni - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Du willst wissen, wie es für die Kandidat:innen weitergeht? Als Abonnent:in von Joyn PLUS+ kannst du schon jetzt die nächste Folge vor TV-Ausstrahlung streamen.