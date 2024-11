"Das große Promi-Büßen" 2024 - Rapperin Anita Latifi: "Ich liebe Waffen"

Anita Latifi, die anarchische Rapperin aus "DSDS" betritt "Das große Promi-Büßen" 2024 mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein und provokanten Aussagen: "Ich liebe Waffen, und ich bin die Queen, der keiner was kann!" Doch wird sie Olivias kritischen Fragen standhalten und sich ihrer umstrittenen Vergangenheit stellen?

Anzeige

Anitas Einzug in Folge 1 bei "Das große Promi-Büßen" 2024 Jetzt die Szene ab Minute 11:33 kostenlos ansehen!

Das Wichtigste in Kürze Anita Latifi, die anarchische Rapperin und selbsternannte "Queen" aus "DSDS" tritt bei "Das große Promi-Büßen" 2024 auf, überzeugt von ihrem bevorstehenden Erfolg, während sie mit ihrer provokanten Haltung und ihrer unerschütterlichen Selbstsicherheit konfrontiert wird.

Neue Staffel, neue Promis: "Das große Promi-Büßen" ging am 7. November 2024 auf Joyn in die dritte Runde.

Diese weiteren Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich den größten Fehlern ihrer Vergangenheit.

Wer ist bereits raus? Das kannst du in der Übersicht nachlesen.

Anzeige

Anzeige

Von der DSDS-Bühne zur Reality-Queen

Anita Latifi betritt "Das große Promi-Büßen" 2024 mit einem selbstbewussten Auftreten und einer unkonventionellen Einstellung. Als Rapperin und Sängerin sieht sie sich als die "Queen", die in der Welt der Gangster-Rapper nichts zu befürchten hat. "Ich liebe Waffen, da ist mir so eine dumme Sache passiert. Die Polizei hat bei mir nach einem Maschinengewehr gesucht, aber natürlich nichts gefunden," erklärt sie provokant und zeigt damit, dass sie auch in heiklen Situationen keine Angst hat, sich zu äußern.

Keine Reue, nur Selbstbewusstsein

Anita scheint sich in ihrer Rolle wohlzufühlen und hat keine Zweifel an ihrem Erfolg: "Ich bereue es, dass ich immer noch kein Superstar bin, aber das wird bald passieren." Ihre Selbstsicherheit ist unübersehbar, doch bei "Das große Promi-Büßen" wird sie mit ihrer rebellischen Art konfrontiert. Der Reality-Ruhm hat seine Schattenseiten, doch Anita ist sich keiner Schuld bewusst. Sie ist überzeugt, dass sie nichts zu büßen hat, auch wenn ihre Vergangenheit mit Schlagzeilen über Waffengebrauch und Fahren ohne Führerschein gespickt ist.

Anzeige

Anzeige

Königin der Provokation oder Gefangene ihrer eigenen Regeln?

In ihrer "Runde der Schande" wird Anita mit ihrer auffälligen Persönlichkeit und ihrem provokanten Verhalten auf die Probe gestellt werden. Ihr Auftreten und ihre Einstellungen zur Verherrlichung von Waffen und riskantem Verhalten machen sie zu einer kontroversen Kandidatin. Wie wird Olivia Jones auf Anitas anarchische Haltung reagieren?

Bei "Das große Promi-Büßen" 2024 bleibt abzuwarten, ob Anita Latifi weiterhin unbeeindruckt von Kritik bleibt oder ob die Realität sie einholt. Die Frage ist nicht nur, ob sie ihre Provokationen aufrechterhalten kann, sondern auch, ob sie bereit ist, sich den Konsequenzen ihrer Handlungen zu stellen. Wird sie ihre Krone verteidigen oder zeigt sich, dass auch sie lernen kann, dass es Grenzen gibt?

Anita Latifi ist bekannt aus:

"DSDS" 2014

"Fahrschul-WG" 2023

Anzeige

Anzeige

Diese weiteren Promis sind bei "Das große Promi-Büßen" 2024 dabei

Staffel 3 von "Das große Promi-Büßen" – seit 7. November 2024 immer donnerstags mit zwei neuen Folgen auf Joyn.