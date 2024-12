In Folge 5 von "Das große Promi-Büßen" 2024 wird es emotional und schockierend: Jörg Hansen, bekannt aus dem Erotik-Format "Stranger Sins" muss sich seiner Vergangenheit stellen. Von zerstörerischer Eifersucht über das berüchtigte Tattoo-Gate bis zu seiner zerbrochenen Ehe - Olivia Jones nimmt kein Blatt vor den Mund.

Das Wichtigste in Kürze Olivia Jones zwingt Jörg Hansen bei "Das große Promi-Büßen" 2024, sich seiner rücksichtslosen Rolle in der gescheiterten Ehe zu stellen.

+++ Update, 21. November 2024 +++

"Stranger Sins": Fantasie wird zum Albtraum

Bekannt wurde Jörg Hansen durch das Format "Stranger Sins", in dem Paare ihre sexuellen Fantasien erkunden können. Doch die Umsetzung hatte verheerende Folgen.

"Ich wollte sehen, wie meine Frau Sex mit mehreren Männern hat," gesteht Jörg mit bebender Stimme. "Doch in dem Moment, als Desiree sich völlig fallen ließ und den Moment genoss, brach es mir das Herz."

Olivia Jones bringt die Situation auf den Punkt: "Du hast von einem Gangbang geträumt, stattdessen gab es Romantik. Deine Frau ist kein Objekt. Sie hat Gefühle, die du ignoriert hast."

Jörg gibt zu: "Ich habe nicht erkannt, dass Fantasie und Realität zwei völlig verschiedene Dinge sind. Das war mein größter Fehler." Weiter fügt er mit gebrochener Stimme hinzu: "Ich war ein Monster. Ich habe meine Frau nicht wie einen Menschen behandelt. Das ist etwas, was ich niemals wieder gutmachen kann."

Was ich am meisten bereue? Ich habe meine Frau behandelt wie ein Stück Fleisch. Jörg Hansen

Tattoo-Gate: Als Rache zur Kunst wurde

Die emotionale Eskalation endete nicht mit "Stranger Sins". Nach ihrer Trennung begann Jörg eine regelrechte Rachekampagne gegen Desiree. Der berüchtigtste Vorfall: das sogenannte Tattoo-Gate. Desiree ließ sich das Gesicht ihres damaligen Partners Eric Sindermann tätowieren. Doch Jörg manipulierte die Vorlage aus Rache, sodass die Tätowierung entstellt wurde.

"Ich habe damals nicht nachgedacht, was ich ihr damit antue," gibt Jörg zu. Doch Olivia findet klare Worte: "Wie sehr kann man jemanden hassen, dass man etwas so Grausames plant? Ein Tattoo bleibt für immer."

Auch Jörg räumt ein: "Ich habe Desiree leiden lassen - nicht nur wegen der Beziehung, sondern auch für Promo. Dafür schäme ich mich zutiefst." Die schonungslose Analyse von Olivia Jones trifft Jörg ins Mark. Er beginnt zu weinen, während Olivia ihn weiter zur Rede stellt: "Jörg, du hast all das nicht getan, weil du sie liebst. Du hast es getan, weil du dich selbst beweisen wolltest. Du hast sie zu einem Werkzeug deiner Egoshow gemacht."

Jörg bricht völlig zusammen: "Ich schäme mich so sehr. Ich habe mich bezahlen lassen, um meiner eigenen Frau zu schaden. Ich weiß nicht, wie ich das jemals wiedergutmachen kann."

Reue trifft auf Enttäuschung: Thorsten Legats Reaktion

Die Enthüllungen sind selbst für die Mitkandidat:innen schwer zu ertragen. Thorsten Legat muss den Raum verlassen und bricht im Außenbereich in Tränen aus. "Das ist ekelerregend," sagt er im Sprechzimmer. "Wir als Männer sollten Frauen beschützen und nicht so etwas machen. Das geht gar nicht."

Olivia Jones: "Das reicht nicht einmal fürs Altenheim"

Olivia schließt die "Runde der Schande" mit gewohnt spitzer Zunge: "Auf deiner Website schreibst du, dass 2024 dein Jahr wird: Hollywood-Megastar oder Düsseldorfer Reality-Star. Was ich hier sehe, reicht nicht mal für einen bunten Abend im Altenheim."

Dein Leben ist wie ein Shakespeare-Drama, nur in billig. Du hast deine große Ego-Show abgezogen und dabei alle um dich herum mit reingezogen. Olivia Jones zu Jörg Hansen

Anschließend im Sprechzimmer zeigt sich Jörg kämpferisch: "Ich will mich ändern. Ich habe alles falsch gemacht, aber ich will es besser machen."

Was bleibt, ist ein geläuterter Jörg, ein erschütterter Thorsten Legat und eine gespannte Gruppe von Kandidat:innen.

Wird Jörg die Chance bekommen, seine Fehler wiedergutzumachen? Oder ist es bereits zu spät? Wie sich das Drama weiterentwickelt, wird sich zeigen.

Staffel 3 von "Das große Promi-Büßen" – seit 7. November 2024 immer donnerstags mit zwei neuen Folgen auf Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Ein Mann, der sich in seinen eigenen Wünschen verliert

Jörg Hansen ist kein Unbekannter in der Welt der Skandale. Seine Zeit bei "Stranger Sins" sorgte für heftige Schlagzeilen und führte letztlich zur Trennung von seiner Frau Desirée, nachdem er sie zu einer offenen Beziehung drängte, nur um dann von Eifersucht und Rachegedanken getrieben zu sein. Nun stellt er sich bei "Das große Promi-Büßen" 2024 der Herausforderung, seine Fehler und sein Verhalten zu reflektieren.

Selbstkritik und Reue?

Vor dem Einzug gibt Jörg zu, dass seine Teilnahme bei "Stranger Sins" ein Tiefpunkt seines Lebens war - nicht die Show selbst, sondern sein Verhalten.

Ich hab meine Frau zu etwas gedrängt, ohne Rücksicht auf Verluste. Jörg Hansen

Sein Wunsch nach einer neuen Erfahrung stellte ihre Beziehung auf die Probe, und Jörg scheint zu erkennen, dass seine egozentrische Haltung ihn damals zum "Egomanen" machte, der keinerlei Rücksicht nahm.

Dennoch bleibt er skeptisch, ob er hier wirklich Buße tun wird: "Ich glaube, die Hölle würd ich ganz gerne aufmischen," meint er selbstbewusst.

Ein Weg zur Einsicht oder nur das nächste Drama?

In seiner "Runde der Schande" wird Olivia Jones ihm seine Taten schonungslos vorhalten: "In deinem Traum war deine Frau so eine willenlose Sexpuppe. Vor lauter Geilheit kannst du zwischen Fantasie und Realität nicht mehr unterscheiden."

Es bleibt abzuwarten, ob Jörg sich ernsthaft mit seinen Gefühlen und den Konsequenzen seines Handelns auseinandersetzt. Wird er erkennen, dass seine Handlungen nicht nur seine Beziehung zerstörten, sondern auch das Bild, das er von sich selbst hatte? Kann er wirklich reflektieren, was er angerichtet hat? Oder wird er weiterhin getrieben von Egoismus und Rachegedanken?

Ob Jörg Hansen bei "Das große Promi-Büßen" wirklich Buße tut, wird sich zeigen.

