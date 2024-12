Bei "Das große Promi-Büßen" geht es für Sam Dylan in Folge 8 ans Eingemachte. Der Reality-Star mit der spitzen Zunge muss sich nicht nur Olivia Jones’ kritischen Fragen stellen, sondern auch den Konfrontationen mit seiner eigenen Vergangenheit. Von alten Streitereien bis hin zu zerbrochenen Freundschaften - Sams "Runde der Schande" bietet reichlich Zündstoff.

Das Wichtigste in Kürze Sam Dylan zog bei "Das große Promi-Büßen" 2024 ein, überzeugt davon, nichts bereuen zu müssen - doch Olivia Jones stellt ihn als Provokateur zur Rede und zwingt ihn, sich seinen manipulativen Taktiken zu stellen.

Neue Staffel, neue Promis: "Das große Promi-Büßen" ging am 7. November 2024 auf Joyn in die dritte Runde.

+++ Update, 28. November 2024 +++

"Die spitzeste Zunge der Reality-Bubble"

Olivia Jones eröffnet Sams "Runde der Schande" in Folge 8 gewohnt scharfzüngig: "Für deine Outfits musst du auf jeden Fall nicht büßen. Kompliment. Das könnte allerdings auch das einzige Kompliment sein, das ich heute mache." Schnell geht es ans Eingemachte: Olivia wirft Sam vor, Konflikte gezielt zu inszenieren, um sich in den Mittelpunkt zu stellen. Ein Vorwurf, den Sam zunächst von sich weist – jedoch nicht ohne ein verschmitztes Eingeständnis: "So ein bisschen Krawall ist immer das Salz in der Reality-Suppe."

Ein Blick zurück auf Szenen aus "Forsthaus Rampensau Germany" zeigt, wie explosiv Sams Kommentare wirken können. Ein Vergleich von Cast-Kollege Diogo mit einem Mafia-Boss sorgte für heftige Reaktionen. Sam verteidigt sich: "Mafia-Boss strahlt ja auch Stärke aus!" Doch Olivia lässt nicht locker: "Du nennst ihn Drogendealer und trotzdem hat er die Größe, dir einen Dialog anzubieten. Interessierst du dich wirklich für die Menschen in deinen Formaten?" Eine rhetorische Frage, denn für Olivia wirkt es, als sehe Sam seine Cast-Kollegen bloß als Nebendarsteller seiner eigenen "Promo-Show".

Die zerbrochene Freundschaft zu Kate Merlan

Besonders emotional wird es, als die ehemalige Freundschaft zu Kate Merlan zur Sprache kommt. Die beiden galten einst als unzertrennlich, schmiedeten sogar Pläne für eine gemeinsame Familie. Doch die Beziehung zerbrach spektakulär - und vor laufenden Kameras. In der Dschungelshow sorgte Sam mit einer herablassenden Bemerkung für Schlagzeilen: "Wir hatten schon mal eine Frau dafür ins Auge gefasst (…) dann hat man gemerkt, es passt doch nicht. Man schaut dann einfach so, wie ist die Person einfach so drauf, weil so wird dann halt auch das Kind. Gebildetheit ist da schon mit am höchsten, wo ich drauf achten würde."

Olivia hält ihm den Spiegel vor: "Hast du da etwa vor ganz Deutschland gesagt, dass Kate, deine gute Freundin, zu blöd ist, um als Mutter für dein Kind infrage zu kommen?" Sam zeigt sich reumütig: "Natürlich ist das nicht schön. Es sollte dort auch klar in dem Moment verletzend sein, weil wir Streit hatten."

Doch selbst nach dieser Entgleisung zeigte Kate Größe und verzieh ihm. Ein Fehler, wie Olivia anmerkt: "Dir ist eure Freundschaft so wichtig, dass du sie bei 'The 50' direkt wieder in die für dich offenbar wichtigste Reality-Währung umtauschst: Sendezeit." In der Show plauderte Sam ein Geheimnis über Kate aus, was das endgültige Ende ihrer Freundschaft bedeutete. "Seitdem haben wir auch kein Wort miteinander geredet," gesteht Sam sichtlich bewegt.

"Vertrauen ist dir anscheinend nichts wert"

Das Vertrauen, das Kate ihm einst entgegenbrachte, sei "kaputt", wie Olivia feststellte. Für Sam sei es jedoch nie um Sendeminuten gegangen: "Natürlich tut es mir leid, weil ich mit Kate nicht nur TV-Momente hatte, sondern auch private Erlebnisse. Danach ist man immer schlauer. (…) Ich hätte vieles anders machen sollen." Besonders das Ende der Freundschaft mit Kate belastet ihn bis heute: "Man ist natürlich traurig, wenn so eine Freundschaft endet."

"Kannst du über dich selbst lachen?"

Olivia zieht zum Schluss ein Fazit: "Du hast Kate auf deinem Weg nach oben schon verloren. Auch hier (beim Promi-Büßen) ist es einsam um dich. Und das ist völlig logisch. Je mehr Menschen nur das von dir sehen und erfahren, was wir hier alle noch mal gesehen haben, desto vorsichtiger werden sie dir gegenüber. Wenn du für dich entschieden hast, dass du so leben willst, dann ist das dein Ding. Und wenn nicht, geh raus mein Freund, hab mal Spaß. Und zwar ausnahmsweise mal nicht auf Kosten anderer."

Ob Sam aus der "Runde der Schande" lernt, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Seine Reise in der Welt der Reality-TV-Formate wird so schnell nicht enden - und die Frage, ob er sich künftig über andere oder auch mal über sich selbst amüsieren kann, bleibt spannend.

Im Clip - "Sam ist eine hinterhältige Ratte!": Echte Reue oder nur Show?

Staffel 3 von "Das große Promi-Büßen" - seit 7. November 2024 immer donnerstags mit zwei neuen Folgen auf Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Der Mann, der sich selbst als Deutschlands "Disney-Hexe" sieht

Mit seiner provokanten Art, seinem ausgeprägten Sinn für Drama und seiner Vorliebe, im Mittelpunkt zu stehen, polarisiert Sam Dylan das deutsche Reality-TV. Ob bei "Forsthaus Rampensau Germany" oder "Promi Big Brother": Sam hat immer gezeigt, dass ihm keine Situation zu heiß ist, solange er dabei Schlagzeilen macht. Doch bei "Das große Promi-Büßen" 2024 wartet eine Herausforderung, die selbst ihn in die Schranken weisen könnte.

Einzug bei "Das große Promi-Büßen"

Als Sam Dylan "Das große Promi-Büßen" betritt, tut er das in gewohnt selbstbewusster Manier:

Ich habe nichts zu büßen. Sam Dylan

Für ihn ist das Spiel eine humorvolle Provokation, die man nicht zu ernst nehmen sollte. "Bei mir muss man immer wissen, alles mit Humor nehmen, und das können halt nicht alle." Doch wie weit wird er mit dieser Einstellung bei "Das große Promi-Büßen" kommen?

Während sich andere Teilnehmer vielleicht auf eine Art Sühne vorbereitet haben, scheint Sam eher auf eine unterhaltsame Zeit zu hoffen, in der er erneut den Ton angeben kann. "Ich hoffe, dass ich das hier gut überstehe, weil ich glaube, man packt hier richtige Psychos rein, die wirklich büßen müssen," sagt er. Für ihn ist klar: Er sieht sich als "Engel" in einer Gruppe voller "Teufel".

Sam Dylan: Provozierend, strategisch und vielleicht doch reumütig?

Auch wenn Sam es zunächst nicht wahrhaben möchte, wird es beim "Promi-Büßen" zur Herausforderung, ob er wirklich nichts zu bereuen hat. Seine Provokationen und seine Taktik, "Salz in die Wunden zu streuen", könnten auf den Prüfstand gestellt werden. Es bleibt die spannende Frage, ob er in Olivias "Runde der Schande" einsichtig wird oder sich weiter unbeeindruckt zeigt.

