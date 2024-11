In Folge 3 von "Das große Promi-Büßen" stellt sich Christina Dimitriou in der "Runde der Schande" ihren größten Skandalen. Zwischen impulsiven Ausbrüchen und unerwarteter Verletzlichkeit zeigt sie, wie sehr der Ruhm sie verändert hat - und was sie dabei verloren hat.

Das Wichtigste in Kürze Christina Dimitriou wird in ihrer "Runde der Schande" mit ihren aggressiven Ausbrüchen in TV-Shows konfrontiert, bei denen sie oft die verletzlichsten Stellen ihrer Mitstreiter:innen trifft, was sie selbst als eine Art Wutbewältigung bezeichnet. Sie wird sich jedoch der Verletzungen bewusst.

+++ Update, 14. November 2024 +++

Völlige Eskalation: Christina Dimitriou gerät in der "Runde der Schande" an ihre Grenzen

In der dritten Folge von "Das große Promi-Büßen" 2024 stellt sich Reality-Sternchen Christina Dimitriou der "Runde der Schande" mit Olivia Jones und liefert dabei einen emotional aufwühlenden Auftritt. Schon lange bekannt für ihre temperamentvollen Ausbrüche in Formaten wie "Temptation Island VIP" und "The 50", zeigt Christina eine ungefilterte Seite von sich, die zwischen Wut, Verletzlichkeit und Selbsterkenntnis schwankt.

"Christina, mein Hase, schön, dass du da bist," begrüßt Olivia Jones sie. Christina wirkt angespannt, antwortet jedoch selbstbewusst: "Ich bin gespannt, was kommt."

Ehrlichkeit, Loyalität und Respekt? Christinas Werte im Widerspruch zur Realität

Direkt zu Beginn wird Christina mit einer ihrer Kontroversen konfrontiert. Auf die Frage, welche Werte für sie wichtig seien, antwortet sie ohne Zögern: "Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt." Olivia konfrontiert sie daraufhin mit einem besonders brisanten Vorfall: Eine abwertende Aussage auf Social Media gegenüber der transsexuellen Influencerin Josi Melonie. Christina hatte in einer impulsiven Antwort auf eine Kritik von Josi auf deren Geschlechtsangleichung angespielt, was ihr eine Welle an Kritik einbrachte.

"Ich wollte einfach 'nen fetten Spruch drücken, weil ich halt so bin manchmal," erklärt Christina, um ihre verletzenden Worte zu rechtfertigen. Olivia Jones bleibt jedoch kritisch: "Christina, um das einmal ganz klar hier zu sagen: Du setzt hier ihre Geschlechtsangleichung in einen negativen Kontext. Das ist transfeindlich."

Christina verteidigt sich, dass sie in dem Moment nicht "so weit gedacht" habe, entschuldigt sich jedoch erneut für die Äußerungen und beteuert: "Das tut mir ja auch leid. Ich habe wirklich kein Problem mit Geschlechteridentitäten."

Der "Wut-Tornado": Wenn Christina ihre Aggressionen nicht zügeln kann

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird Christina mit aufsehenerregenden Szenen aus ihren TV-Auftritten konfrontiert. Besonders bei "Reality Backpackers" zeigte sie sich immer wieder von ihrer aggressiven Seite, wobei sie in einer Szene sogar einen Mitstreiter mit scharfen Beleidigungen attackierte. Olivias Analyse ist scharf:

Du fängst voller Wut an zu stottern. Du läufst knallrot an. Olivia Jones zu Christina Dimitriou

Christina antwortet: "Ich wusste, wie ich ihn am besten treffe, weil das genau das ist, was ihn stört." Olivia fasst zusammen: "Du schießt in deiner Wut total übers Ziel hinaus und immer auf die wundesten Punkte." Christina bleibt gelassen und sagt nur: "Ja, dann ist das so."

Zwischen Ruhm und Verlust: Die Schattenseiten von Christinas Karriere

Der bewegendste Moment folgt jedoch am Ende der "Runde der Schande", als Olivia tiefer nach den Ursachen für Christinas Verhalten fragt. Christina offenbart unter Tränen, dass der zunehmende Ruhm in ihrem Leben sie einsam gemacht habe. "Umso mehr Geld es wurde, umso mehr Fame ich bekommen habe, da hab ich alle verloren," gesteht sie und beschreibt, wie sie ihre Freundschaften immer mehr in Frage stellt.

Olivia Jones kommentiert: "Im Grunde wünscht sich jeder mindestens einen Menschen in seinem Leben, der bis zur totalen Selbstaufgabe so loyal und treu ist wie du." Diese Worte treffen Christina sichtbar. "Ja, aber ich werde ausgenutzt. Und ich versteh nicht wieso," sagt sie weinend.

Zum Schluss mahnt Olivia: "Loyal, treu, aber keiner sieht das in dir. Durch deine maßlose Wut sehen wir nur die irre Christina. Diesen Wut-Tornado. Das ist superschade, weil du das eigentlich nicht verdient hast. Zeig allen, dass du’s anders kannst."

Endlich gereinigt? Christina Dimitriou zwischen Entschuldigung und Neuanfang

Nach der Konfrontation scheint Christina innerlich gereinigt. "Ich bin jetzt reiner, konnte mich auch erklären. Ich hoffe, das hat jetzt ein Ende," erklärt sie hoffnungsvoll. Auch ihre Mitstreiter zeigen Mitgefühl, wenn auch mit gemischten Gefühlen. "Ich denke wirklich, sie ist sehr, sehr einsam. Vielleicht sollte sie mal ein Aggressionstraining machen," meint Kandidat Bobby. Sam stimmt zu.

Ob Christinas "Runde der Schande" wirklich das Ende ihrer impulsiven Ausraster bedeutet, bleibt abzuwarten. Ob sie diese Lektionen in ihr Leben integriert und ihren "Wut-Tornado" dauerhaft zähmen kann?

Staffel 3 von "Das große Promi-Büßen" - seit 7. November 2024 immer donnerstags mit zwei neuen Folgen auf Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Zwischen Ehrlichkeit und Wutausbrüchen: Die temperamentvolle Kämpferin

Christina Dimitriou ist bekannt für ihre temperamentvolle, oft aggressive Art, mit der sie die Reality-TV-Landschaft unsicher macht. Sie hat sich mit ihren zahlreichen Auftritten als impulsive Kandidatin etabliert, die nicht davor zurückschreckt, ihre Emotionen lautstark und auch körperlich zum Ausdruck zu bringen. Christina ist stolz auf ihr "großes Mundwerk" und beschreibt sich als jemanden, der so ehrlich ist, dass es oft schmerzt. Für sie ist Ehrlichkeit oberstes Gebot - und wer sich verstellt, bekommt ihre Aggressionen zu spüren. Für sie ist klar: Wer ihre Befehle nicht befolgt oder hinter ihrem Rücken redet, wird die Konsequenzen zu spüren bekommen.

Christina Dimitriou bei "Das große Promi-Büßen: "Ich bin bereit, durch die Scheiße zu gehen"

Mit ihrer explosiven Art erwartet Christina eine harte Zeit bei "Das große Promi-Büßen" 2024 und scheint entschlossen, sich den Konsequenzen ihres Verhaltens zu stellen. Sie selbst sagt, dass sie "bereit ist, durch die Scheiße zu gehen" und ihre Grenzen auszutesten.

Lässt sich Christina stoppen?

"Das große Promi-Büßen" 2024 stellt Christina Dimitriou vor die Herausforderung, ihre Haltung und ihre Grenzen zu hinterfragen. Wird sie am Ende erkennen, dass sie ihre ehrliche Art nicht immer mit Aggressionen verteidigt werden muss? Es wird spannend, wenn Christina sich ihren inneren Dämonen und Olivia Jones stellt, die kein Blatt vor den Mund nimmt: "Vier Menschen müssen dich stoppen, damit du nicht komplett explodierst?"

Christina Dimitriou ist bekannt aus:

"Temptation Island" 2020

"Ex on the Beach" 2020

"Couple Challenge" 2020

"Temptation Island VIP" 2022

"The Real Life" 2022

"Reality Backpackers" 2023

"The 50" 2024