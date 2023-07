Mit "Das große Promi-Büßen" bringt ProSieben eine Reality-Show an den Start, die es so noch nie gab. Wie du das Finale der ersten Staffel im Livestream und in der Wiederholung sehen kannst, erfährst du hier.

Das Finale von "Das große Promi-Büßen" im Stream sehen

Das Finale von "Das große Promi-Büßen" siehst du am 11. August 2022 ab 20:15 Uhr im Livestream auf prosieben.de. Wer schnappt sich den Titel?

"Das große Promi-Büßen" Finale: Der kostenlose Livestream zur Show

Ab 7. Juli 2022 läuft die erste Staffel von "Das große Promi-Büßen" immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Neben der TV-Ausstrahlung werden die sechs Folgen auch im kostenlosen Livestream übertragen. Diesen findest du einerseits online auf prosieben.de, andererseits kannst du die Show aber auch auf Joyn streamen. Damit der Streaming-Spaß losgehen kann und du die Promis in der "Runde der Schande" verfolgen kannst, benötigst du nur ein Smartphone, einen PC oder ein Tablet.

Update vom 12. Juli 2023: Die Gerüchteküche brodelt schon wieder: Wer sind die Kandidaten bei "Das große Promi-Büßen" 2023?

Ganze Folge als Wiederholung online sehen

Sobald eine Folge auf ProSieben gezeigt wurde, kannst du diese online in der Mediathek als Wiederholung sehen. Du bleibst so immer auf dem neuesten Stand – auch wenn du einmal eine Sendung verpasst hast oder donnerstags zur Primetime grundsätzlich verplant bist.