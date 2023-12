"Emotionale Folter": Wer schafft den Final-Einzug in Folge 7 von "Das große Promi-Büßen" 2023?

"Sie hat es verdient": Christin Okpara zieht als Erste ins Finale ein

Bei "Are You The One" oder "Couple Challenge" fiel Christin Okpara durch ihr aggressives Verhalten auf. Nun muss sie bei "Das große Promi-Büßen" 2023 für ihre Fehltritte bezahlen. Kurz vor dem Finale bekommt die 26-Jährige ihren lang ersehnten Tabak zurück. Schafft sie es, bis in den letzten Showdown?