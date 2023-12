Er ist der Gewinner von "Das große Promi-Büßen" 2023 - dramatische Entscheidung im Finale

Anzeige

Im Finale liefern sich die letzten drei Promis einen spektakulären Showdown. Kraft, Ausdauer und Taktik sind im finalen Spiel gefragt. Wer erreicht das Ziel als Erstes und sichert sich den Sieg und 43.000 Euro Preisgeld?

Im Clip: Der letzte Showdown im Finale

Das Finale beginnt

Es ist so weit. Das Final-Spiel steht an. Für Christin, Steff und Leon geht es jetzt um alles. Zuvor konnte sich die Gruppe eine Gewinnsumme in Höhe von 43.000 Euro sichern. Das Preisgeld wartet auf den Gewinner oder die Gewinnerin und scheint zum Greifen nah.

Austragungsort des finalen Showdowns ist die Skisprungschanze der Erzberg Arena. Es geht um den Aufstieg zu einer Glocke, die oben an der Schanze befestigt ist. Wer seine Glocke zuerst läutet, gewinnt das Finale. Für den Aufstieg hängt für jeden Promi ein Seil die Schanze hinab. Das Rennen um den Sieg startet jedoch erst nach Ablauf einer Stunde.

Am Fuße der Skisprungschanze sind für jeden zwei große Heuballen platziert. Darin müssen die Promis wortwörtlich die Nadel im Heuhaufen finden. In diesem Falle sogar direkt mehrere. Jede gefundene Nadel symbolisiert zehn Sekunden Zeit, um den Aufstieg zur Glocke zu wagen. So können die Finalist:innen theoretisch schon vor dem Start des Rennens die Glocke läuten und sich den Sieg sichern.

Meint einer der Promis, genügend Zeit gesammelt zu haben, kann er einen Versuch wagen. Scheitert der Versuch und kann die Glocke innerhalb der gesammelten Zeit nicht erreicht werden, löst sich das Seil. Die erspielten Sekunden verfallen und das Sammeln beginnt von neuem. Dazu werden noch Sprinkler angeschaltet, die die Schanze bewässern und zu einer nassen Rutschpartie machen.

Die Nadel im Heuhaufen

Das Startsignal ertönt, die 60 Minuten laufen und die drei beginnen ihre Suche nach den wertvollen Nadeln. Die Heuballen werden zügig auseinandergenommen. Wer findet am schnellsten genügend Nadeln, um einen Anstiegsversuch zu starten?

Wer findet die Nadel im Heuhaufen? © ProSieben

Das Durchwühlen der Heuballen verlangt den Promis bereits einiges an Energie ab. "Ich hab gleich gar keine Kraft mehr, um da hochzukommen", meint Christin außer Atem.

Die ersten Anstiegs-Versuche

Mit fünf gefundenen Nadeln wagt Christin schließlich als Erste einen Versuch. Sie sprintet los und mit dem Betreten der Bahn laufen ihre gesammelten 50 Sekunden. "Wenn Christin läuft, muss ich auch laufen", denkt sich Leon und setzt ebenfalls zum ersten Versuch an. Mit vier Nadeln und somit 40 Sekunden macht sich der Youtuber auf den Weg.

Vollgas stürmen die beiden auf den Anfang des Seils zu und arbeiten sich mit aller Kraft nach oben. Der nasse Untergrund und die starke Steigung machen Christin und Leon zu schaffen. Ob ihre gesammelte Zeit reicht? Etwas weniger als die Hälfte der Strecke haben die zwei bereits geschafft. Dann läuft Leons Zeit ab und sein Seil löst sich. Der Youtuber verliert seinen Halt und rutscht schreiend in die Tiefe. Kurz darauf sind auch Christins 50 Sekunden vorbei und zusammen mit ihrem Seil rutscht sie die Schanze hinab.

Der erste Versuch hat extrem viel Kraft gekostet. Ich hätte niemals gedacht, dass es so kraftaufwendig wird. Leon Machère

Das Sammeln geht weiter und sowohl Leon als auch Christin müssen erneut bei null beginnen. Mit den zerlegten Heuballen geht die Suche nach den begehrten Nadeln jedoch auch immer schneller. Die drei sammeln, was das Zeug hält. Wagt einer von ihnen noch einen Versuch, bevor die Zeit abläuft?

Leon traut sich. Er konnte 13 weitere Nadeln finden und hat somit nun 2 Minuten und 10 Sekunden Zeit, um den Anstieg zu meistern und seine Glocke zu läuten. Schafft er es dieses Mal oder gehen ihm erneut die Kräfte aus? Auf allen Vieren krabbelt Leon zum Seil und beginnt, sich hochzuziehen. "Eins, zwei", motiviert er sich immer wieder selbst, "Ich schaff das!" Von unten werfen Christin und Steff immer wieder kurze Blicke zu dem 31-Jährigen, während sie weiter Nadeln sammeln.

Schafft Leon es beim zweiten Versuch? © ProSieben

Leons Tempo verlangsamt sich immer weiter. Dem Youtuber geht die Kraft aus. Die letzten Sekunden verstreichen und schließlich löst sich Leons Seil. Der 31-Jährige hat den Aufstieg nicht geschafft und rutscht zurück nach unten. Steff hat bisher noch keinen Versuch gewagt und stetig Nadeln gesammelt. Ob ihm diese Taktik helfen wird?

Der finale Endspurt

Keiner der drei hat vor Ablauf der 60 Minuten die Glocke erreichen können. Jetzt startet der finale Sprint. Das Zeitlimit ist unbegrenzt. Wer als Erstes die Glocke läutet, gewinnt das Finale und die erspielten 43.000 Euro.

Der Startschuss fällt und die Promis rennen los. Christin verschafft sich mit ihrem Tempo einen Vorsprung und erreicht als erste das Seil. Der Aufstieg beginnt. Während Christin und Steff sich immer weiter nach oben kämpfen, fällt Leon etwas zurück. Nach zwei gescheiterten Versuchen scheint er bereits am Ende seiner Kräfte.

Steff kann nachziehen und ist mit Christin auf gleicher Höhe. Doch beiden macht der kräftezehrende Aufstieg zu schaffen. Sie werden langsamer und kämpfen um jeden weiteren Schritt. Steff motiviert sich und denkt etappenweise von einer Markierung auf der Schanze bis zur nächsten. Mit seiner aufgesparten Energie kann er sich schließlich einen leichten Vorsprung vor Christin erarbeiten. Die Glocke ist sichtbar, aber noch nicht erreicht.

Ich hab gedacht: Einmal kämpfen noch, alter Löwe. Einmal kämpfen. Steff Jerkel

Schnaufend setzt Steff zum Endspurt an. Er nimmt alle seine verbliebene Kraft zusammen und zieht sich am Seil hinauf. "Du hast es gleich!", feuert Leon den 54-Jährigen von weiter unten an. Christin schaut zu Steff hinüber und sieht, dass dieser gleich sein Ziel erreicht. Kurz vor der Glocke rutscht der Malle-Macho kurz ab. Er fängt sich jedoch wieder und macht die letzten Schritte zum Ziel. Steff läutet die Glocke und rutscht gemeinsam mit den anderen die Piste hinab.

Der Sieger steht fest

Unten angekommen, bricht Steff in sich zusammen. Leon springt auf den 54-Jährigen und schreit: "Du hast das Ding, Junge!" Auch Christin freut sich für Steff und beglückwünscht ihn. "Ich hab's geschafft. Ich hab's echt geschafft", meint der glückliche Gewinner. Die einst so aggressive Christin sieht ihre Niederlage im Finale sportlich. "Was ich mitnehmen darf, ist mehr wert als das ganze Geld", ist der 26-Jährigen klar. Ein schönes Fazit zu ihrer Zeit bei "Das große Promi-Büßen" 2023.

Als Sieger bekommt Steff den Scheck über 43.000 Euro überreicht und hebt ihn stolz in die Luft. "Der Opa hat gewonnen", brüllt er. Damit endet "Das große Promi-Büßen" 2023. Ein stolzer Gewinner und ebenso stolze Konkurrent:innen.

Finale verpasst? Alle ganzen Folgen von "Das große Promi-Büßen" kannst du dir kostenlos bei Joyn ansehen.