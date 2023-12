Leon Machère heute in der "Runde der Schande" bei "Das große Promi-Büßen" - Jetzt knöpft Olivia sich ihn vor: "Glaubst du, das war's?"

Anzeige

In Folge 5 von "Das große Promi-Büßen" wird Skandal-Youtuber Leon Machère von Beichtmutter Olivia Jones in die "Runde der Schande" gebeten. Hier erfährst du, wie sich der 31-Jährige dabei schlägt.

"Das große Promi-Büßen" 2023: Deshalb ist Leon Machère dabei

Leon Machère ist ein deutsch-albanischer Youtuber, Rapper und Schlagersänger. Bei "Das große Promi-Büßen" 2023 muss er als Kandidat für sein Verhalten in der Öffentlichkeit geradestehen, denn für seine Prank-Videos nimmt er sogar Geldstrafen in Kauf. Außerdem erntete sein Album "Fame" Kritik für fragwürdige Texte. Was wird Olivia Jones in der "Runde der Schande" zu Leons Taten sagen?

Leon Machère wird zu seiner "Runde der Schande" zitiert

"Soll ich jetzt alles auf den Tisch legen?", antwortet Leon, als ihn Olivia in Folge 5 nach den Gründen für seine "Runde der Schande" befragt. Diese fasst seine Internetkarriere kurz und bündig zusammen:

Du laberst und machst Scheiße, hauptberuflich. Olivia zu Leon

Leon wird mit seinen makabren Streichen an der Hamburger Polizei konfrontiert, als er mit einem augenscheinlichen Messer die Beamt:innen aufs Glatteis führte. "Damals habe ich die Autorität nicht so ernst genommen", meint der Youtuber. Kann Leon sein unseliges Verhalten reflektieren?

Außerdem äußerst sich Leon in einem seiner neuesten Lieder abfällig gegenüber Transgender-Personen. Grund genug für Olivia Jones, sich den 31-Jährigen zur Brust zu nehmen. Als Teil der Drag-Community hatte sie in der Vergangenheit bereits selbst mit transphoben Beleidigungen zu kämpfen. Zeigt Leon Einsicht und reflektiert sein respektloses Verhalten?

Das erfährst du in Folge 5 von "Das große Promi-Büßen" – heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.