"Das große Promi-Büßen": Olivia knöpft sich Leon Machère in der "Runde der Schande" vor: "Ich hab auch 'ne Beule in der Hose!"

Anzeige

In Folge 5 von "Das große Promi-Büßen" wird Skandal-Youtuber Leon Machère von Beichtmutter Olivia Jones in die "Runde der Schande" gebeten. Hier erfährst du, wie sich der 31-Jährige dabei schlägt.

Im Clip - "Du laberst Schei**": Olivia Jones konfrontiert Leon in der "Runde der Schande"

Leon Machère, der Internet-Clown

"Soll ich jetzt alles auf den Tisch legen?", antwortet Leon, als ihn Olivia nach den Gründen für seine "Runde der Schande" befragt. Er weiß, dass er in der Vergangenheit viel Mist gebaut hat, doch sie hakt nach und fasst seine Internetkarriere kurz und bündig zusammen: "Du laberst und machst Scheiße, hauptberuflich."

Anzeige

Anzeige

Fuck The Police

Leon wird mit seinen makabren Streichen an der Hamburger Polizei konfrontiert. Mit einem augenscheinlichen Messer - welches sich als Kamm herausstellte - spielte er mit der Angst der Polizist:innen und führte die Beamt:innen aufs Glatteis. Der 31-Jährige räumt ein, dass er zum damaligen Zeitpunkt keinen Respekt vor den Ordnungshüter:innen hatte: "Damals habe ich die Autorität nicht so ernst genommen", allerdings haben die zahlreiche juristische Prozesse, denen er sich stellen musste, zu einem Umdenken geführt.

Hat Leon sein unseliges Verhalten wirklich reflektiert?

Für die Jungs und Mädels von der Polizei sind Messer oft tödlicher Ernst. Olivia Jones

Olivia Jones hält ihm den Spiegel vor

Leon scheint die Folgen seiner pietätlosen Streiche nicht zu verstehen. Daher greift Olivia zu härteren Maßnahmen und präsentiert ihm die knallharten Fakten über Gewalttaten an Polizist:innen. Sie verklickert ihm, welche Konsequenzen sein Verhalten als reichweitenstarker Influencer indirekt auf die Sicherheit der Ordnungshüter:innen haben kann und appelliert an seine Vorbildfunktion: "Ich will nicht sagen, dass du an den Schlagzeilen schuld bist, aber es wäre auch ziemlich naiv zu glauben, dass deine Pranks überhaupt keine Auswirkungen haben."

Allerdings ist Leons "Runde der Schande" damit noch nicht zu Ende. Der 31-Jährige hat zwar das Berufsfeld gewechselt, sein Verhalten jedoch nicht.

Anzeige

Leons zweifelhafte Musikerkarriere

Nach seinem kometenhaften Aufstieg zu einem der geschmacklosesten Youtube-Prankster Deutschlands entschied sich Leon, dem Ruf des 17. Bundeslandes Deutschlands zu folgen und fortan als Schlagersänger auf Mallorca aufzutreten. Dort unterhält er die Menge mit teils diskriminierenden Texten und verschwendet keinen Gedanken über seine Verantwortung als Person des öffentlichen Lebens.

Anzeige

Eskaliert es zwischen Olivia und Leon?

In einem seiner neuesten Lieder äußert sich Leon abfällig über Transgender-Personen. Grund genug für Olivia Jones, sich den 31-Jährigen zur Brust zu nehmen. Erneut zeigt er keinerlei Einsicht oder Reflektion über sein respektloses Verhalten und fragt Olivia, ob sie ein persönliches Problem mit ihm habe. Sie macht deutlich, dass sie als Teil der Drag-Community in der Vergangenheit selbst Angriff von transphoben Beleidigungen gewesen ist und antwortet: "Ich habe ja auch 'ne Beule in der Hose."

Du willst mir sagen, dass ich ein Problem mit dir habe? Leon Machère

Leon gerät in die Bredouille und wird aufgefordert zu erklären, was ein Ladyboy und ein Transgender ist. Allerdings liefert er lediglich eine dürftige Erklärung auf diese Bitte und unterstreicht damit Olivia Jones Vorwürfe gegen ihn.

Für Leon hat sich die Beichtmutter eine Strafe ausgedacht, die es in der Form bisher noch nie gegeben hat. Welche das ist und weshalb diese ihn an den Abgrund der Verzweiflung bringt, erfährst du in Folge 5 bei "Das große Promi-Büßen".

"Das große Promi-Büßen" 2023 läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.