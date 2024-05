Alle Spiele, alle Tore, alle Dramen, alle Siege: ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de zeigen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und viele weitere Partien bei der Eishockey WM 2024 in "ran Eishockey live: WM". Hier findest du die Spiel- und Sendezeiten im Überblick.

Das Wichtigste in Kürze Vom 10. bis zum 26. Mai 2024 findet die Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren in Tschechien statt.

"ran Eishockey live: WM" : Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie viele weitere Partien sind auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de zu sehen. Die Sendezeiten sind unten aufgelistet.

Außerdem fasst ran.de die Highlights der WM in der Nachberichterstattung zusammen.

Heute: Nächstes Spiel für die deutsche Mannschaft - Viertelfinale

"Deutschland - Schweiz", live, 15:45 Uhr, ProSieben

Im Viertelfinale der Eishockey-WM 2024 geht es für die deutsche Nationalmannschaft heute gegen die Schweiz. Das "ran Eishockey - WM"-Team meldet sich ab 15:45 Uhr live.

"ran Eishockey live: WM" im Livestream sehen

Du willst kein Spiel verpassen? Neben den Übertragungen im Free-TV bei ProSieben MAXX und ProSieben kannst du die Begegnungen im Livestream auf Joyn verfolgen.

Die Sendezeiten der Eishockey-WM 2024

Zum Auftakt standen sich am Freitag, 10. Mai, ab 15:45 Uhr auf ProSieben Vizeweltmeister Deutschland und die Slowakei gegenüber. Am Samstag, 11. Mai, folgte in der Prime Time eine Neuauflage des Halbfinales 2023. Ab 19:55 Uhr zeigte ProSieben die Begegnung Deutschland-USA.

Großer Sport auf großem Sender: ProSieben zeigt alle Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft live aus Ostrava, bevor es ab Donnerstag, 23. Mai, live auf ProSieben und ProSieben MAXX mit der Finalrunde weitergeht (siehe Spielplan).

Spielplan und Sendeplan

Freitag, 10. Mai 2024 , 15:45 Uhr: Deutschland - Slowakei , ProSieben

Samstag, 11. Mai 2024 , 15:55 Uhr: Polen - Lettland , ProSieben MAXX

Samstag, 11. Mai 2024 , 19:55 Uhr: Deutschland - USA , ProSieben

Sonntag, 12. Mai 2024 , 15:55 Uhr: Lettland - Frankreich , ProSieben MAXX

Montag, 13. Mai 2024 , 19:55 Uhr: Deutschland - Schweden , ProSieben

Dienstag, 14. Mai 2024 , 15:55 Uhr: Kasachstan - Lettland , ProSieben MAXX

Dienstag, 14. Mai 2024 , 15:55 Uhr: Polen - Frankreich , ProSieben MAXX

Mittwoch, 15. Mai 2024 , 15:45 Uhr: Deutschland - Lettland , ProSieben

Mittwoch, 15. Mai 2024 , 19:50 Uhr: Slowakei - Polen , ProSieben MAXX

Donnerstag, 16. Mai 2024 , 15:55 Uhr: Kasachstan - Schweden , ProSieben MAXX

Donnerstag, 16. Mai 2024 , 19:55 Uhr: USA - Frankreich , ProSieben MAXX

Freitag, 17. Mai 2024 , 15:45 Uhr: Deutschland - Kasachstan , ProSieben

Freitag, 17. Mai 2024 , 19:50 Uhr: Polen - USA , ProSieben MAXX

Samstag, 18. Mai 2024 , 15:45 Uhr: Deutschland - Polen , ProSieben

Samstag, 18. Mai 2024 , 19:50 Uhr: Frankreich - Slowakei , ProSieben MAXX

Sonntag, 19. Mai 2024 , 15:55 Uhr: USA - Kasachstan , ProSieben MAXX

Sonntag, 19. Mai 2024 , 19:55 Uhr: Slowakei - Lettland , ProSieben MAXX

Montag, 20. Mai 2024 , 15:55 Uhr: Schweden - Frankreich , ProSieben MAXX

Montag, 20. Mai 2024 , 19:55 Uhr: Kasachstan - Polen , ProSieben MAXX

Dienstag, 21. Mai 2024 , 11:45 Uhr: Deutschland - Frankreich , ProSieben

Dienstag, 21. Mai 2024, 19:50 Uhr: Schweden - Slowakei, ProSieben MAXX