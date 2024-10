"Forsthaus Rampensau Germany" 2024: Marvin Linke und Béla Klentze

Die Schauspieler Marvin Linke und Béla Klentze wagen sich neu ins Reality-TV. Werden sie am Ende vielleicht mehr als nur den Titel erobern?

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Marvin Linke & Béla Klentze: Schauspieler im Reality-Duell

Wer spielt wem was vor? Die beiden Schauspieler Marvin Linke (31, "Ostwind"-Reihe) und Béla Klentze (35, „Alles was zählt“) sind Reality-TV-Neulinge und müssen sich unter der Rampensau-Konkurrenz erst Bekanntheit verschaffen. Die beiden scheuen weder Wettstreit noch Flirt – ob sie im Forsthaus Rampensau mehr als den Titel erobern können?

Schauspieler Marvin Linke: Reality-TV ist noch Neuland für ihn

Vor allem bekannt aus "Unter uns", wo er bis 2016 den Moritz Schönfeld spielte, hat Marvin Linke noch keine große Erfahrung mit Reality-Formaten.

2021 war er im Team der Real-Life-Show "Unbreakable" mit dabei.

Anzeige

Anzeige

Béla Klentze: Noch frisch in der Reality-Welt

Der Schauspieler Béla Klentze ist vor allem bekannt durch seine Rollen in den Daily Soaps "Alles was zählt" und "Unter uns". In der Reality-TV-Welt kennt er sich noch nicht wirklich aus. Umso spannender zu sehen, wie er sich bei "Forsthaus Rampensau Germany" 2024 schlägt.