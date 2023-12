 "Forsthaus Rampensau Germany": Jada und Joelina Karabas nehmen Jasmin Herren ins Kreuzverhör

Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet ab 8. Dezember 2023 mit sieben Folgen bei Joyn PLUS+. Jeden Freitag gibt es ganze zwei neue Folgen.

Wie die Show funktioniert und welche Reality-Stars dabei sind, erfährst du hier im Überblick.

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" anschauen Alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" bei Joyn PLUS+. Jeden Freitag gibt es hier zwei brandneue Folgen der neuen Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany".

"Die geht mir jetzt schon auf den S*ck" - Joelina und Jada Karabas sind alles andere als gut zu sprechen auf Jasmin Herren. Dennoch sollen sie in der deutschen Version von "Forsthaus Rampensau" ab sofort unter einem Dach leben. Bereits in der allerersten Folge wird die Schlagersängerin ins Kreuzverhör genommen.

Auf Mama lassen sie nichts kommen

Joelina und Jada Karabas, die Töchter von Danni Büchner, trauen ihren Augen nicht. Unmittelbar nach ihrem Einzug ins "Forsthaus Rampensau Germany" wird ihre schlimmste Befürchtung Realität: Schlagersängerin Jasmin Herren ist ebenfalls Kandidatin in dem neuen "Joyn"-Format.

"Ich heule nicht - aber ich könnte heulen. Ich kann das nicht mit ihr", jammern die Schwestern. Doch es hilft alles nichts: Jasmin Herren und ihr neuer Freund Philipp Bender sind fester Teil der gewöhnungsbedürftigen WG im idyllischen Kärnten.

Aber was ist überhaupt das Problem? Die 18-Jährige Jada klärt auf: "Jasmin war im Dschungel und meinte vor dem Einzug, sie möchte nicht so rumjammern wie Danni Büchner und so viel über ihren Mann reden."

Wenn man gegen mich spricht, ist mir das egal, aber ich kann das nicht anhören, wenn es gegen meine Mutter geht. Joelina Karabas

Klärung oder Riesenkrach?

Doch die Karabas-Schwestern belassen es nicht beim Rumjammern. Ohne kostbare Zeit zu verschwenden, zitieren sie Jasmin Herren direkt zur Aussprache.

Wird sich die 44-Jährige auf das Kreuzverhör mit den beiden Büchner-Töchtern einlassen? Kommt es zur fairen Aussprache oder endet das Ganze im Riesenkrach?

Das alles erfährst du am Freitag, 8 Dezember 2023 auf Joyn.

Und wer direkt nach Folge 1 weiterschauen will, kann sich freuen: Joyn veröffentlicht jeden Freitag eine Doppelfolge des neuen Reality-Hits.