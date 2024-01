Das Wichtigste in Kürze "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 4. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es dann eine neue Folge im TV und auf Joyn.

Welche Promis in der ersten Staffel in die Almhütte einziehen, liest du hier.

Im Interview verraten Gina-Lisa und Elsa, wieso sie unbedingt ins "Forsthaus Rampensau Germany" wollen und was ihr absoluter Albtraum wäre.

Bei "Forsthaus Rampensau Germany" wollen sowohl Elsa, als auch Gina-Lisa vor allem eins: Vollgas geben. Worauf sie sich noch einstellen, liest du im Interview mit den beiden.

Hier kannst du alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" anschauen Alle Folgen "Forsthaus Rampensau Germany" auf Joyn. Alle Folgen der Erfolgs-Reality-Show findest du hier an einem Ort.

"Forsthaus Rampensau Germany" - das Interview mit Gina-Lisa und Elsa

Was macht für euch eine richtige Rampensau aus?

Elsa: Eine richtige Rampensau hält sich nie zurück, gibt immer Gas, genießt das Scheinwerferlicht und weiß es für sich zu nutzen. Eine Rampensau macht alles, gibt alles und gewinnt auch alles.

Warum wollt ihr unbedingt ins "Forsthaus Rampensau" einziehen?

Elsa: Ich passe zu diesem Format wie die Kuh auf die Weide. Ich lasse mir von keinem was sagen und bleibe mir immer treu. Ich bin außerdem eine waschechte Österreicherin und das passt doch zum Forsthaus.

Gina-Lisa: Ich habe richtigen Kampfgeist und echt Bock - im Ernst, ich werde "Forsthaus Rampensau Germany" gewinnen. Ich habe mir das Ziel gesetzt und fertig, das mache ich jetzt!

Fahrt ihr auch privat in die Berge? Oder seid ihr eher Team Strandurlaub? Warum?

Elsa: Ich bin definitiv ein Strandurlaub-Girlie, das Meer, Sommer und Sonne liebt. Die Berge waren bisher nicht auf meiner Urlaubsliste. Aber es soll ja auch kein Urlaub werden, sondern ein spannendes Abenteuer.

Wie werdet ihr damit zurechtkommen, mit vielen anderen Menschen im Forsthaus auf sehr engem Raum leben zu müssen?

Elsa: Das Zusammenleben mit vielen anderen kenne ich ja noch von GNTM. Ich bin gespannt auf die anderen Kandidaten. Ich bin mir sicher, dass auch bestimmt weniger nette Kandidaten dabei sein werden und ich bin gespannt, wer von ihnen die "Ratte" ist (zwinkert).

Welche Strategie habt ihr, um euch gegen die anderen Paare durchzusetzen?

Elsa: Ich kenne meine Teampartnerin im Vorfeld nicht. Aber vielleicht ist das genau unser Vorteil. Unsere Beziehung kann dadurch weniger emotional geprägt und daher unbelasteter sein. Von daher alles easy.

Gina-Lisa: Es geht um eins: abliefern. Ich möchte wirklich eine Partnerin oder einen Partner im Spiel haben, die oder der abliefert. Denn ich gebe auch das Allerbeste, was ich kann, ich überschlage mich im dreifachen Salto, aber dann muss die Person das bitte auch machen - also Vollgas geben und noch mehr.

Was sagt ihr zu euren Mitbewohner:innen? Was glaubt ihr, mit wem ihr gut klarkommen werdet und mit wem ihr aneinandergeraten könntet?

Elsa: Im Vorfeld wusste ich null, wer mich da erwartet. Ich mag aber Persönlichkeiten, die zu ihrer Meinung stehen und keine Mitläufer sind. Starke Menschen halt.

Das "Forsthaus Rampensau" hält für euch auch absurde Spiele bereit - wie geht ihr sie an?

Elsa: Bei mir kommt immer alles so, wie es kommt. Da kann man sich schlecht vorbereiten. Aber bisher ist mir immer alles ganz gut gelungen. Ich bleibe im Gedächtnis - und das ist ja auch schon was.

Gina-Lisa: Man muss die Dinge erst einmal probieren und nicht gleich sagen: 'Oh Gott, oh Gott, ich kann das nicht!'. Ich habe gefühlt auch vor allem Angst - vor Höhe, vor Tiefe, vor Essen, vor Menschen, vor Pflanzen … aber mache die Challenges trotzdem. Aufgeben geht dann immer noch, wenn man so richtig Panik hat, oder es einfach nicht mehr geht. Dann darf man natürlich keinen Menschen zu etwas zwingen. Aber probieren wir es doch erst mal. Und klar, dabei kann man sich auch blamieren. Aber dann ist es halt so.

Bezeichnet ihr euch selbst eher als Alphatiere oder als Mitläufer:innen? Woran merkt man das?

Elsa: Ich bezeichne mich niemals als Mitläuferin. Sicher nicht. Ich bin in jedem Fall ein Alphatier, weil ich genau weiß, wer ich bin, was ich will, und was ich kann.

In den Bergen, weit weg von allem - worauf freut ihr euch am meisten und was ist euer größter Albtraum?

Elsa: Mein größter Alptraum ist, dass ich irgendwas machen muss, was mit Kuhscheiße zu tun hat. Ihhhhh ...

Warum seid ihr die perfekten "Rampensäue"?

Elsa: Die Kameras lieben uns und wir lieben sie. Das ist doch die perfekte Voraussetzung für echte Rampensäue.

Welche "Abenteuer" die beiden Models bei "Forsthaus Rampensau Germany" erleben, siehst du immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.