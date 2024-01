Braune Bananen sehen vielleicht nicht mehr besonders appetitlich aus, wegschmeißen muss man sie deswegen aber noch lange nicht. Neben den Klassikern wie Bananenbrot lassen sie sich auch anderweitig einsetzen, beispielsweise im Garten oder auch als Hautpflege.

Das Wichtigste in Kürze zu überreifen Bananen Während unreife Bananen , die eher grünlich gefärbt sind, reich an Ballaststoffen sind, eignet sich die braune Banane mit dem umgewandelten Zucker als schneller Energie-Lieferant .

Am besten verwendet man Bananen für Desserts , wenn sie weich und mit braunen Flecken übersät sind.

Der beim Reifeprozess entstandene Zucker verleiht den Speisen eine natürliche Süße , weswegen viele Rezepte ohne zusätzlichen, raffinierten Zucker auskommen.

Alte Bananen eignen sich jedoch nicht nur in der Küche. Neben der Frucht enthält die Schale wertvolle Mineralien und Vitamine, daher kann man sie beispielsweise in selbst hergestellten Haar- oder Hautmasken verwenden.

Alles, was du über Bananen wissen solltest

Braune Bananen: Deswegen sind sie so gesund

Da reife Bananen mehr Zucker enthalten und somit schnell Energie liefern, sind sie der perfekte Snack vor oder nach dem Sport. Die Frucht ist leicht verdaulich und passiert den Darm in etwa einer Stunde.

Laut einer japanischen Studie sollen braune Bananen auch ein natürliches Mittel zur Krebsvorsorge sein, da sie das Protein TNF liefern. Der "Tumornekrosefaktor" (TNF) unterstützt das menschliche Immunsystem und damit auch den Kampf gegen entartete Zellen.

Je weiter die Banane im Reifeprozess fortgeschritten ist, desto höher wird auch der Anteil an Vitamin C. Ideal also auch als Vitaminlieferant.

Warum werden Bananen braun?

Bananen reifen nach der Ernte weiter. Sie besitzen ein Hormon (Ethylen), das von der Banane selbst produziert wird – dadurch wird der Reifeprozess beschleunigt und die Banane färbt sich braun. Während dem Reifeprozess wird die Stärke der Frucht in Zucker umgewandelt, weswegen die Bananen auch süßer schmecken.

Wenn eine Banane beispielsweise neben Äpfeln oder Tomaten gelagert wird, reifen sie sogar noch schneller. Das liegt daran, dass dieses Obst ebenfalls viel Ethylen freisetzt, was durch das Lagern nebeneinander dann auch auf die Banane übergeht. Auch bei Kälte wird das Hormon stressbedingt von Bananen gebildet.

Braune Färbungen sind also ein typisches Zeichen von Reife.

Im Video: So funktioniert die Bananen-Ernte

Smoothies und Co.: Das kannst du aus reifen Bananen zaubern

🍌Bananen als natürliche Süße in Smoothies: Mische dafür einfach die Früchte und Gemüse deiner Wahl zusammen und vergiss nicht, etwas Flüssigkeit wie Wasser oder (Pflanzen-)Milch hinzuzufügen, damit der Smoothie nicht zu dickflüssig wird. Ombre-Smoothie

🍌Frisches Bananenbrot: Der Klassiker lässt sich superschnell und leicht mit nur wenigen Zutaten herstellen. Hier findest du unser Bananenbrot-Grundrezept.

🍌Nicecream: Das sommerliche Dessert lässt sich mit braunen, eingefrorenen Bananen zubereiten. Gib dafür die gefrorenen Bananen mit anderem Obst deiner Wahl in einen Mixer und mixe die Masse, bis sie cremig ist. Ein gesunder Snack im Sommer, der nicht nur gut schmeckt, sondern auch erfrischt! Mini-Wassermelonen-Nicecream

Kann man reife Bananen einfrieren?

Am besten funktioniert das Einfrieren von Bananen, wenn sie schon leicht bräunlich sind. Werden sie unreif eingefroren, so können sie nicht nachreifen. So wird’s gemacht:

Mit Schale: Bananen mit Schale einzufrieren ist einfach, jedoch erschwert das spätere Schälen den schnellen Verzehr. Die braune Verfärbung der Schale beeinträchtigt zwar das Aussehen, hat jedoch keinen Einfluss auf den Genuss oder Geschmack der Frucht.

Ohne Schale: Platziere die Früchte mit Abstand auf einem Teller oder Brett und lassen Sie sie eine halbe Stunde vorfrosten. Anschließend kannst du sie in einen verschließbaren Beutel geben, ohne dass sie verkleben.

In Scheiben: Schneide sie gleichmäßig dick und platziere sie mit etwas Abstand auf einem Teller für eine halbe Stunde im Gefrierfach, um das Zusammenkleben zu verhindern. So eignen sie sich für kleine Mengen in Müsli, Smoothies oder beim Backen.

Püriert: Gib pro 250 ml Bananenpüree einen Esslöffel Zitronensaft hinzu und rühre alles gut um, bevor du das Mus einfrierst. Gefrorenes Bananenpüree eignet sich ideal für die Herstellung von Eiscreme.

Haltbar sind die Bananen in der Tiefkühltruhe etwa drei bis vier Monate, wenn du sie mit Schale einfrierst, reduziert sich die Haltbarkeit auf etwa zwei Monate.

Je nachdem, wie Bananen gelagert werden, setzt der Reifeprozess schneller und lansgsamer ein. Wenn sie in der Kälte oder beispielsweise Äpfeln gelagert werden, so werden die Tropenfrüchte wegen des Hormones Ethylen schneller bräunlich. © IMAGO images/Eibner

Dünger und glänzendes Silber: Auch im Haushalt sind braune Bananen nützlich

💄 Kosmetik: Du kannst eine einfache Bananenmaske gegen trockene und matte Haut zaubern, indem du eine reife Banane zerdrückst und auf dein Gesicht aufträgst. Nach 15 Minuten Einwirkzeit kannst du die Maske von deiner Haut waschen.

🌱 Überreife Schalen als Dünger: Bananen enthalten viele Inhaltsstoffe, die den Garten- und Zimmerpflanzen guttun. Dafür solltest du allerdings nur Bio-Bananen verwenden. Zerhacke die Bananenschalen dafür und arbeite sie in den Wurzelbereich der Pflanze ein. Du kannst die Schalen auch trocknen lassen, bis du eine größere Menge gesammelt hast.

✨Silber und Schuhe polieren: Du kannst deinen Glattleder-Schuhen oder Tafelsilber zu neuem Glanz verhelfen, wenn du diese mit der Innenseite der Schale einreiben, einwirken lässt und dann mit einem trockenen Baumwolltuch nachpolierst.

