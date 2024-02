Fasten extrem: Wie lange überlebst du, ohne zu essen?

Der indische Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi (1869-1948) trat 17 Mal in den Hungerstreik . Der längste davon dauerte 21 Tage. Sein Körper erholte sich danach immer wieder.

