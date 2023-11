Vitamin D: So verhinderst du einen Mangel

Es gibt keine einheitliche Empfehlung für alle. Obgleich 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland unter einem Mangel leidet, gibt es nicht einmal eine grundsätzliche Empfehlung, Vitamin D zu nehmen. Hilfreich ist es, den Vitamin-D-Spiegel per Blutanalyse in der hausärztlichen Praxis checken und sich dort beraten zu lassen.