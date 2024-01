Faszien können verklebt sein - viele Sportlerinnen und Sportler schwören deshalb auf Faszien-Rollen: Die Zylinder massieren die Faszien. Aber was ist das überhaupt? Und bringt das Training etwas? Wir haben die Antworten für dich.

Das Wichtigste zum Thema Faszien Faszien sind faserige, elastische Hüllen, die wie ein Netz alle Muskeln, Organe, Knochen, Sehnen, Bänder und Gefäße im Körper umgeben. Sie werden auch Bindegewebe genannt. Der Begriff Faszie kommt vom lateinischen fascia, das heißt Band oder Bandage .

Wenn sie zu sehr belastet sind oder du dich zu wenig bewegst, können Faszien verkleben , haben Wissenschaftler:innen der Uni Ulm herausgefunden. Die Folge: Gelenk- oder Rückenschmerzen und das Gefühl von Steifheit. Verklebte Faszien sollen sogar an 80 Prozent der Rückenleiden schuld sein.

Faszien-Training soll Verklebungen lösen. Das kannst du daheim machen, unter anderem mit Faszien-Rollen wie der Blackroll: Das sind Zylinder aus Hartschaum, die du mit leichtem Druck über die Faszien bewegst.

Was sind Faszien?

Faszien bestehen vor allem aus Kollagen-Fasern, Bindegewebs-Zellen und Wasser .

Sie wurden lange für nicht so wichtig gehalten - das Gegenteil ist der Fall: Das Faszien-Gewebe verleiht dem Körper Stabilität . Es hält Organe an ihrem Platz und hilft uns dabei, aufrecht zu stehen .

Faszien geben dem Körper auch Flexibilität . Er kann sich bewegen, die Muskeln reiben nicht aneinander. Du kannst durch die Faszien wahrnehmen, wie und ob sich Gelenke und Muskeln bewegen.

Das Gewebe hilft außerdem bei der Koordination und sorgt dafür, dass Muskeln gut zusammenarbeiten : Faszien übertragen die Kräfte zwischen ihnen.

speichern Wasser , bilden Zellen für das Außerdem enthalten sie Lymphflüssigkeit,, bilden Zellen für das Immunsystem und transportieren Nährstoffe.

vieler Nervenenden können Faszien Informationen ans Dankkönnen Faszien Informationen ans Gehirn weiterleiten, etwa wenn ein Organ geschwollen ist.

Verklebte Faszien: Warum sie verkleben oder verhärten

😴 Wenn du dich zu wenig bewegst, gerät der Lymphfluss ins Stocken.

🦵 Lymphe transportiert auch das Eiweiß Fibrinogen. Fließt sie nicht, lagert sich Eiweiß im Gewebe an und wird zu Fibrin.

🩹 Fibrin ist ein körpereigener Klebstoff, der eigentlich Wunden verschließen soll, aber dann die Faszien verklebt.

🏋️‍♂️ Überbelastung oder gar keine Bewegung können auch zu einer unstrukturierten Verflechtung der Faszien führen, sie verhärten dann.

🤯 Die Faszien spannen sich außerdem bei Stress an, weil der Körper dann bestimmte Hormone ausschüttet. Bei Dauerstress können sie verhärten.

Faszien umspannen deine Muskeln

Wo befinden sich die Faszien? © Galileo

Faszien umhüllen Muskel-Fasern sowie ganze Muskeln und schaffen dadurch Räume, in denen sich die Muskeln frei bewegen können. Durch die Trennung der Muskeln von den benachbarten Muskeln können sich Infektionen nicht so leicht ausbreiten, da die Krankheitserreger von einem Raum in den anderen gelangen müssen.

Faszien halten die Muskeln in Form und unterstützen sie bei der Arbeit. Sie sorgen für Stabilität und Haltung und verbinden die Bestandteile des Körpers miteinander.

Faszien-Therapie: Was ist das?

Die Faszien durchziehen deine Körper wie ein Netz und erfüllen viele wichtige Funktionen. Verkürzungen und Verklebungen des Faszien können Beschwerden des gesamten Bewegungs-Apparates und des Organ-Systems hervorrufen, Spannungs-Gefühle, Instabilität und Faszien-Schmerzen sind die Folge. Mit einer Faszien-Therapie werden die Faszien durch Druck und Dehnung wieder elastisch und geschmeidig gemacht.

Faszien-Yoga

🧘 Faszien-Yoga verbindet klassische Yoga-Elemente mit Faszien-Training.

🧘 Die Yoga-Übungen trainieren durch Dehnen, Federn und Schwingen gezielt ganze Faszien-Bahnen, um dem Körper mehr Flexibilität, Muskelkraft und ein starkes Bindegewebe zu verleihen.

🧘 Im Gegensatz zum klassischen Hatha-Yoga hältst du den ganzen Körper in Bewegung, wobei die Bewegungen fließend ineinander übergehen.

🧘 Zwischen den Bewegungen werden die Muskeln gedehnt, und zwar möglichst lange in einer Position - denn der Dehnungs-Reiz sorgt für eine Erneuerung der Bindegewebs-Zellen und macht sie so geschmeidiger.

🧘 Faszien-Yoga ist individuell und du wirst angeleitet, ganz bewusst auf deinen Körper zu hören. Wenn es irgendwo hakt oder eine Position ein Zwicken hervorruft, wird die Behandlung genau dieser Stelle intensiviert. So kann es vorkommen, dass die einzelnen Teilnehmer:innen eines Kurses verschiedene Bereiche unterschiedlich stark trainieren.

🧘 Anders als beim Hatha-Yoga bist du beim Faszien-Yoga mehr in Bewegung und trainierst Flexibilität und Kraft des ganzen Körpers. Die mentale Komponente ist weniger stark ausgeprägt als beim Hatha-Yoga, das Training lässt dich zwar zur Ruhe kommen, ist eventuell aber weniger gut geeignet, mit seiner Hilfe den Alltags-Stress zu kompensieren.

Blackroll: Die Erfolgsgeschichte

Faszien lösen: so funktioniert’s

Durch regelmäßiges Trainieren und Dehnen der Faszien kannst die Verklebungen der Faszien lösen. Das funktioniert schnell und effektiv mit einer Faszien-Rolle, mit der du das Faszien-Gewebe und die Muskeln druckvoll ausrollst. Eine vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung fördert nicht nur die Neubildung von Faszien und unterstützt dein Training, sondern ist auch für die allgemeine Gesundheit gut.

Faszien-Training: Was du wissen solltest

ergänzen, aber nicht ersetzen . Wenn du deine Faszien trainierst, kann das deine Workouts

Wie gut Faszien-Training zum Beispiel mit einer Blackroll wirkt, ist noch unklar . Es gibt noch nicht viele Studien dazu.

Training steigert die Beweglichkeit der Faszien. Auch Dr. Robert Schleip vom nicht übertreiben . Eine Untersuchung der Hochschule Osnabrück zeigt aber: Dasder Faszien. Auch Dr. Robert Schleip vom Fascia Research Project hält es für grundsätzlich gut. Du solltest es aber

Auch Physiotherapeut:innen und Osteopath:innen behandeln übrigens Faszien.

Faszien-Übungen mit der Blackroll für daheim

Faszien-Übungen für die Wade © Galileo Faszien-Übungen für den Rücken © Galileo Faszien-Übungen für den Po © Galileo

Diese Vorteile kann Faszien-Training haben

🤸 Du steigerst deine Flexibilität und Beweglichkeit.

🙏 Du wirst Schmerzen los und fühlst dich besser.

💪 Du reduzierst Muskelkater, wenn du direkt nach dem Sport trainierst.

🦵 Du wirkst Cellulite entgegen.

🚴 Du hilfst Muskeln und Faszien bei der Regeneration nach dem Sport oder Fitnesstraining.

🩸 Du verbesserst die Durchblutung.

Worauf du beim Training mit Faszien-Rollen achten solltest

Nutze die Rolle nicht, wenn du Gefäß-Erkrankungen hast oder dein Bindegewebe anfällig ist.

Hast du starke Schmerzen, schließe aus, dass sie zum Beispiel von einem Bandscheibenvorfall kommen.

Rolle nicht zu fest und gehe generell vorsichtig vor.

Rolle nicht über vorstehende Knochen .

Willst du deine Beweglichkeit verbessern, kannst du etwa dreimal pro Woche rollen. Du solltest regelmäßig trainieren.

Das Rollen kann unangenehm sein, darf aber nicht schmerzen. Hol dir im Zweifel ärztlichen Rat ein.

Faszien-Entzündung: Typische Symptome

😖 Rückenschmerzen

😖 Nackenschmerzen

😖 Schulterschmerzen

😖 Bauchschmerzen

😖 Gelenkschmerzen

😖 Sehnenentzündungen und -reizungen

💊 Akute Schmerzen können mit Schmerzmitteln gelindert werden. Allerdings helfen diese Medikamente nicht gegen verklebte Faszien, denn sie lösen nicht die Verklebungen und die damit einhergehenden Verspannungen.

Im Video: Das können unsere Muskeln alles

Faszien: Verlauf im Körper

Nach dem Modell der "Anotomy Trains" von Thomas Myers verläuft die Anatomie der Faszien in unserem Körper auf fünf faszialen Leitbahnen, auf denen die Reize wie auf einer Autobahn auf dem direkten Weg von A nach B transportiert werden. Die Leitbahnen bilden die Voraussetzung für Beweglichkeit und eine aufrechte Haltung.

Vorderleitbahn Rückleitbahn Seitenleitbahn(en) Spiralleitbahn(en) Zentralleitbahn

Die Zentralleitbahn ist viel komplexer als die oberflächlichen Leitbahnen. Sie bildet den zentralen Kern des Körpers und stellt mit einem äußeren und einem inneren Faszien-Schlauch einen Verbindungsbereich zu allen äußeren Leitbahnen her.

Im Clip: So funktionieren deine Muskeln

Wie du deine Faszien fit halten kannst

🏃 Gegen verklebte und verhärtete Faszien hilft ganz generell Bewegung. Das hält sie elastisch.

💃 Gut sind dynamische, federnde Bewegungen, so wie beim Tanzen, Laufen, Hüpfen und Seilspringen.

🧘 Mache langkettige Dehnungen. Du dehnst dann in einer Bewegung größere Bereiche, so wie Rücken, Po und Beine. Viele Yoga-Übungen helfen dabei.

🥛 Trinke etwa zwei Liter Wasser am Tag.

🌰 Esse gesund und ausgewogen und nimm genug Protein zu dir. Es steckt in Fleisch, Fisch, Milchprodukten, Eiern, Nüssen oder Hülsenfrüchten wie Linsen.

🥗 Nimm für gesunde Faszien ausreichend Spurenelemente und Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium und Natrium mit der Nahrung auf.

💆 Auch Massagen mit Faszien-Rollen oder -bällen können helfen.

🎾 Alternativ kannst du einen Tennisball zum Rollen benutzen.

Die wichtigsten Fragen zum Thema Faszien