Eine Höhle voll behangen mit Tausenden menschlicher Haarsträhnen: Das gibt es in der türkischen Stadt Avanos. Bis heute hinterlassen Besucherinnen dort eine Locke ihres Haares. Was es mit diesem skurrilen Ort auf sich hat.

Das Wichtigste zur Haar-Höhle von Avanos in Kürze: In einer Höhle in der türkischen Stadt Avanos sind Decken und Wände mit Tausenden Haarsträhnen bedeckt.

Auch heute noch hinterlassen Besucherinnen dort eine Locke , beschriftet mit Namen , Adresse und Telefonnummer .

Der Ursprung des selbst ernannten Haar-Museums ist eine romantische Liebesgeschichte .

Was ist die Haar-Höhle von Avanos?

Blond bis schwarz, glatt oder lockig: In einer Höhle in Avanos, einer Kleinstadt in der zentraltürkischen Region Kappadokien, befindet sich ein eigentümliches Museum: Von Decken und Wänden der engen Grotte hängen Tausende Haarsträhnen verschiedenster Farben, alle feinsäuberlich beschriftet mit Namen, Adresse und Telefonnummer ihrer einstigen Besitzerinnen. Das Fotografieren ist Besucher:innen der Höhle daher aus Datenschutzgründen nicht gestattet.

Wie viele Haarsträhnen tatsächlich im "Chez Galip Hair Museum" hängen, weiß nicht einmal der Mann, auf den die Haar-Höhle von Avanos zurückgeht: der Töpfermeister Galip Körükçü. Als er die Haarbüschel zuletzt vor über 18 Jahren zählte, kam er angeblich auf über 16.000 Strähnen.

Damit schafft es Galip nicht nur regelmäßig in Listen der seltsamsten Museen der Welt, sondern verewigte sich 1998 sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es eine größere Sammlung von menschlichen Haaren – und seit der letzten Zählung dürften einige mehr hinzugekommen sein. Bis heute hinterlassen Besucherinnen regelmäßig eine Locke ihres Haares.

Wie ist die Haar-Höhle entstanden?

Galip Körükçüs Erzählung nach geht das Haarmuseum auf das Jahr 1979 zurück. Damals soll eine junge Französin in Avanos zu Besuch gewesen sein und seinen Töpfer-Workshop besucht haben. Galip und die junge Frau seien sich in dieser Zeit nähergekommen. Als sie nach drei Monaten wieder abreisen musste, hinterließ sie ihm eine Locke ihres wunderschönen Haares, die er seitdem in seinem Töpferladen aufbewahrt.

Dass daraus eines Tages ein Museum entstehen würde, hätte Galip selbst wohl nicht geahnt. Doch Besucherinnen seines Ladens soll die romantische Geschichte so sehr gerührt haben, dass sie ihm ebenfalls eine Haarsträhne daließen – und so wurden es über die Jahre immer mehr.

Inzwischen reisen Touristinnen aus allen Teilen der Welt nach Avanos, um eine Haarsträhne zur Sammlung beizusteuern. Der Eintritt zum Haar-Museum ist übrigens kostenlos und Besucher:innen müssen sich auch keine Haare dafür abschneiden lassen. Falls sie möchten, steht Galip mit einer Schere sowie Papier und Stift für den Adresszettel bereit. Allerdings nimmt er nur Haarsträhnen von Frauen an – Männerhaare haben in seiner skurrilen Grotte keinen Platz.

Als Dank und um einen Anreiz zu schaffen, ihm eine Haarsträhne zu überlassen, hat Galip mittlerweile eine Art Tombola ins Leben gerufen: Zweimal im Jahr - im Juni und im Dezember - sucht er willkürlich zehn Strähnen aus, kontaktiert ihre Besitzerinnen und lädt sie für ein Wochenende auf seine Kosten in die Region Kappadokien ein – ein Workshop beim Töpfermeister inklusive.

Wo befindet sich die Haar-Höhle von Avanos?

Galips Haarmuseum befindet sich im Zentrum der türkischen Kleinstadt Avanos, rund 300 Kilometer südöstlich von Ankara. Dort gelangt man über einen kleinen Töpfer-Laden schließlich in die skurrile Höhle.

Die wichtigsten Fragen zum Haar-Museum von Avanos