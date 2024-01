Dieses Bild zeigt H 2-106. Eine Region im All, die Sterne zur Welt bringt. In der Mitte entsteht gerade so ein Stern. Bei der Entstehung schießen unendlich viele Partikel ins Weltall. Zu sehen zum Beispiel am Wasserstoff, der hier blau dargestellt wird. © ESA/NASA/Hubble