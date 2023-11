Was haben Babynahrung, Sonnenbrillen und Smartphone-Kameras gemeinsam? Diese Gegenstände wurden ursprünglich von der NASA für die Raumfahrt entwickelt. Mittlerweile sind sie in fast jedem Haushalt zu finden.

Was hast du mit NASA-Forschungen zu tun?

Die Antwort ist: Mehr als du vielleicht denkst. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA beschäftigt rund 10.000 Forscher und steckte im Jahr 2019 rund 13 Milliarden US-Dollar in die Forschung und Entwicklung. Die USA geben von allen Ländern am meisten Geld für Weltraum-Programme aus.

Welchen Nutzen haben die NASA-Forschungen für uns im Alltag? Das erfährst du hier.

All-Erfindungen: Computerchips, Akkuschrauber, GPS

Die kleinen Chips und Kameras in Smartphones sind Weltraumtechnologie. © Adobe Stock

Akkuschrauber

Wusstest du, dass du jedes Mal wenn du dein Smartphone benutzt, ein Stück Weltraum-Technik in der Hand hältst? In der Raumfahrt muss alles so klein, leicht und kompakt wie möglich sein. Das spart Gewicht und damit Treibstoff und Geld. NASA-Techniker:innen sorgten dafür, dass Computerchips und Kameras die Größe einer Erbse haben und ein Smartphone bequem in jede Hosentasche passt.

Geräte wie Akkuschrauber sind eine NASA-Erfindung. © Adobe Stock

Geräte wie Akkuschrauber sind eine NASA-Erfindung.Bei einem Außeneinsatz auf der ISS muss viel geschraubt, gebohrt und repariert werden. Steckdosen gibt es leider keine im Weltall. Handliche, batteriebetriebene Geräte ohne Kabel mussten her: Die NASA erfand Dinge wie Akkuschrauber und Handstaubsauger. Dafür, dass die Kleinteile in der ISS nicht davonschweben, sorgt ein praktischer Klettverschluss. Damit kann man Gegenstände in der Schwerelosigkeit einfach an die Wand "kleben".

Vakuumierung

Dank der Vakuumierung werden Lebensmittel besonders lange haltbar. © Adobe Stock

Auch im Bereich Lebensmittel hat die NASA viel geforscht. Um Essen ohne Kühlung möglichst lange haltbar zu machen, benutze NASA Vakuumbeutel und Gefriertrocknung. Die Lebensmittel behalten 98% ihrer Nährstoffe, sind aber nur 1/5 so schwer.

Nebenbei entdeckte NASA wichtige Omega-2-Fettsäuren, die gut für die Entwicklung von Kindern sind und ein wichtiger Inhaltsstoff in Babynahrung. Während den Apollo-Missionen wurde ein Wasser-Filtersystem entwickelt, um Bakterien im Trinkwasser abzutöten und unangenehmen Geschmack und Geruch loszuwerden. Heute gibt es diese Wasserfilter für jeden zu kaufen.

Memory-Schaum

Memory-Schaum passt sich gut der Körperform an und dämpft einen möglichen Aufprall. © Adobe Stock

In den 60er-Jahren entdeckten Wissenschaftler:innen der NASA einen Schaum, der sehr formbar ist und sich perfekt dem Körper anpasst. Ursprünglich für die Sitze von Astronaut:innen gedacht, ist dieser "Memory-Schaum" heute in Motorrad-, Ski- oder Baseball-Helmen, Schuheinlagen, Polstern und Matratzen zu finden. Auch Reifen, die aus einem Memory-Metall bestehen und nie kaputt gehen, hat die NASA erfunden.

UV-Filter

UV-Filter und kratzfeste Gläser an Sonnenbrillen verdanken wir der NASA. © Adobe Stock

Da die Sonnenstrahlung im Weltall für Astronaut:innen sehr schädlich ist, brachte die NASA an den Visieren von Astronauten-Helmen schützende UV-Filter an. Die kennen wir heute von jeder herkömmlichen Sonnenbrille. Manche Gläser sind zusätzlich kratzfest und bruchsicher. Auch das ist NASA-Technologie: Im Weltall braucht es robuste Materialien. Diese sind zum Beispiel in Display-Schutzfolien für das Handy verbaut.

Prothesen

NASA-Ingenieuren haben wir hochwertige, funktionelle Prothesen zu verdanken. © Adobe Stock

Die Medizin profitiert ebenfalls von NASA-Erfindungen. Die Entwicklung von künstlichen Gelenken und Gliedmaßen für Weltraum-Robotern machte auch Prothesen für Menschen funktioneller, haltbarer und lebensechter.

Ohr-Thermometer zum Fieber messen sind in der Corona-Zeit unentbehrlich geworden. Ursprünglich wurde mit Infrarot-Thermometern die Temperatur von Planeten und Sternen gemessen, heute die von uns selbst.

Brandschutz

Brandschutz wurde maßgeblich von NASA weiterentwickelt. © Adobe Stock

Fast alles, was feuerfest und gut isoliert ist, hat seinen Ursprung in der NASA-Forschung. Hitzebeständige Ausrüstung der Feuerwehr wurde zur Verwendung in Raumanzügen hergestellt. Ein Feuer hätte für die Raumstation verheerende Folgen, daher installierten NASA-Ingenieur:innen im „Skylab" die ersten Rauchmelder mit einstellbarer Empfindlichkeit, um Fehlalarme zu vermeiden. Heute hängen sie fast bei jedem an der Decke.

Die futuristisch aussehenden Rettungs-Decken oder "Weltraumdecken" aus Silber- und Goldfolie müssen in jedem Erste-Hilfe-Kasten im Auto vorhanden sein. Sie schützt den Körper vor extremen Temperaturen und stammen aus dem Apollo-Programm der 60er-Jahre.

Tausende Satelliten kreisen rund um die Uhr um unsere Erde und beobachten uns. Doch überwachen sie uns auch? Welche Aufgaben haben Satelliten genau und welchen Nutzen Satellitenbilder für uns haben, erklären wir im Video. © ProSieben

Die wichtigsten Errungenschaften sind wohl Satelliten-Kommunikation und GPS. Über eine Distanz von Hunderten von Kilometern können Astronaut:innen auf der ISS mit dem Bodenpersonal reden. Dieselben Satelliten nutzen wir für GPS-Ortung und Telefongespräche.

Einzig dass Teflon von der NASA stammt ist ein Mythos. Die Beschichtung für Bratpfannen gab es schon lange vor der Weltraumfahrt.

Der Zeitraum zwischen der Erfindung für die Raumfahrt bis zur Nutzung für unserem Alltag liegt im Durchschnitt bei 20-30 Jahren; manchmal bis zu 50 Jahre, je nachdem wie komplex die Technologie ist. Die Liste an Erfindungen geht weiter: Kabellose Kopfhörer, Luftreiniger, Wasserpistolen, Zahnspangen, Golfbälle, Computerspiele und mehr.

Weltraum-Forschung schluckt viel Geld und es scheint, als würde es uns im Alltag nicht viel bringen. Doch die NASA hat in den letzten Jahrzehnten zahlreiche nützliche Erfindungen hervorgebracht, die jedem von uns den Alltag erleichtern. Selbst falls keiner von uns einen Fuß auf den Mars setzten wird, hatte jede:r schon einmal ein Stück Weltraum-Technolgie in der Hand.

NASA: Darum ist die Raumfahrtbehörde so wichtig

✔️ NASA hilft bei der Entwicklung und Fertigung neuer Technologien auf der ganzen Welt, zum Beispiel im Transport-Wesen, Gesundheits-Wesen, der IT-Industrie, oder Versorgung.

✔️ Weltraumforschung sorgt für eine friedliche internationale Zusammenarbeit.

✔️ NASA ist eine der beliebtesten Marken der USA: Fast jeder kann das Logo lizenzfrei nutzen und auf Klamotten drucken lassen.

✔️ Es motiviert Menschen, einen Beruf in den Bereichen Naturwissenschaften, Technologie, Ingenieur-Wesen und Mathematik zu verfolgen.

✔️ NASA fördert Bildung und Wissens-Erweiterung über unseren Planeten, zum Beispiel über den Klimawandel, und das ganze Universum.