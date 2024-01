Alfred Nobel hatte in seinem Testament 1895 verfügt, dass sein durch die Erfindung von Dynamit großes Vermögen in eine Stiftung fließen soll.

Dabei legte Nobel auch fest, in welchen Bereichen Nobelpreise vergeben werden sollen: Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Frieden. Vergeben werden die Nobelpreise von der Akademie der Wissenschaften in Stockholm – die Verleihung findet traditionell in Oslo statt.