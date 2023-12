Vor fast 1.000 Jahren, am 16. Juli 1054, trennten sich die orthodoxe und katholische Kirche voneinander. Bis heute sind es unabhängig voneinander existierende Konfessionen.

Ihm zu Ehren wurde sie Konstantinopel oder auch Ost-Rom genannt. Die Folge: Das Reich zerfiel politisch nach und nach in zwei Hälften.

Der Papst in Rom sah sich als Oberhaupt aller Christen, auch derjenigen in Byzanz. Aber: Die Christen des Byzantinischen Reiches sahen ihre jeweiligen Patriarchen als obersten Gläubigen an.