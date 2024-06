Goldene Schallplatte: Das legendäre US-Plattenlabel CBS-Records war an der Herstellung der Golden Records „The Sounds of Earth“ beteiligt. Eingraviert auf dem schwarzen Ring der Platte steht: „To the makers of music – all worlds, all times“ Also: „Für die Macher von Musik – in allen Welten, zu allen Zeiten.“

