Tatütata! Kann man die Sirenen von Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen unterscheiden?

Ein Martinshorn ertönt – aber von welchem Fahrzeug? Ob du die Sirene von Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen unterscheiden kannst - und warum du bei Blaulicht und Einsatzhorn Platz machen musst.

Das Wichtigste in Kürze Blaulicht und Martinshorn dürfen Einsatzkräfte nur gemeinsam einschalten, wenn höchste Eile geboten ist.

Tatü-tata! So hört sich die unverwechselbare Tonfolge A1, A1 – D2, D2 an.

Bemerkst du im Verkehr ein Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn, musst du Platz machen. Sonst drohen Strafen.

Kein Ernstfall! Einmal im Monat testet die Feuerwehr, ob die Sirene noch funktioniert. In vielen Orten ist der Probealarm am Samstag um 12 Uhr.

Martinshorn: Daher kommt der Begriff

Die Sirene auf Fahrzeugen von Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen ist eine akustische Warnvorrichtung. Sie gibt Töne in unterschiedlichen Höhen ab. Eigentlich heißt es Folgeton-Horn oder Einsatz-Horn. Im Volksmund setzte sich aber der Begriff Martinshorn durch. Aber warum?

Der Name geht auf die Firma Deutsche Signal-Instrumenten-Fabrik Max B. Martin zurück. Diese baut seit 1880 Jagdhörner, Rufhörner und Kavallerie-Trompeten und brachte schließlich auch das Folgeton-Horn auf den Markt. Bis zum Zweiten Weltkrieg baute die Firma alle Einsatz-Hörner. Sie ließ sich die Wortmarke "Martin-Horn" schützen. Da das Wort mit einem "s" leichter über die Zunge geht, hat sich Martinshorn eingebürgert.

Im Video: Warum ist das Blaulicht blau?

Martinshorn für Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen: Diese Vorschriften gibt es

🚒 Tatütata! Dieses Signal entsteht in Deutschland durch die Tonfolge: A1, A1 – D2, D2.

😲 Wir verknüpfen das Signal sofort mit: Alarm! Die Töne sind so durchdringend, wegen des Tremolo-Effekts. Der Tonwechsel erfolgt innerhalb von drei Sekunden. Und die Töne liegen mindestens eine Terz auseinander. Das geht durch Mark und Bein.



🗺️ In anderen Ländern gibt es übrigens andere Tonfolgen. Österreich hat G, G - C, C, die Niederlande fis, fis - h, h. Auch die Länge der Tonfolgen kann variieren. So lassen sich dort auch Einsatzfahrzeuge unterscheiden - in Deutschland ist das nicht der Fall.

📃 Übrigens: Wie ein Einsatzhorn im Verkehr genutzt werden darf, regelt in Deutschland eine Vorschrift, die DIN 14610 für akustische Warnvorrichtungen.

🎶 Die Tonhöhe muss zwischen 360 Herzt (Hz) und 630 Hertz liegen.

🔈 Das originale Martin-Horn kann laut Hersteller etwa so laut wie ein Düsenjet sein. Aus 1,5 Meter Entfernung kann es eine Lautstärke von 120 Dezibel erzeugen.

Wie kannst du das Martinshorn bei Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen unterscheiden?

Du bist gerade unterwegs und hörst ein Martinshorn. Aber wer ist im Einsatz - Feuerwehr, Krankenwagen oder Polizei? Allein an der Sirene kannst du die Einsatzkräfte in der Regel nicht auseinanderhalten. Zumindest existiert in Deutschland kein Gesetz, dass eindeutige Klänge für spezielle Einsatzfahrzeuge vorschreibt.

Allerdings: Es gibt unterschiedliche Schallrichtungen beim Einsatz in der Stadt (Stadthorn) und auf dem Land (Landhorn). Der Unterschied: Ein Stadthorn schallt kegelförmig und der Klang erreicht auch Seitenstraßen rund um das Fahrzeug. Das Landhorn strahlt den Klang gerade nach vorne ab und reicht damit weiter, was bei hoher Geschwindigkeit auf Landstraßen vorteilhaft ist.

Aber: Einsatzhörner können je nach Herstellung und nach Art unterschiedlich klingen. Manche Bundesländer statten die Fahrzeuge von Polizei und Co. alle mit den identischen Signalhörnern aus einer Herstellung aus. Das heißt: Alle Polizeiautos klingen in dem Bundesland gleich. Und du kannst sie tatsächlich am Klang identifizieren. Wie sich das anhört? Lausch doch mal ins Video von Rettungssanitäter Luis Teichmann auf TikTok.

Fahrzeug an der Sirene erkannt? Rettungssanitäter erklärt, warum das teils funktioniert

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

So klingen Pressluft und E-Horn

Heutzutage gibt es zwei verschiedene Arten von Einsatz-Hörnern: das Pressluft-Horn und das E-Horn. Das Pressluft-Horn erzeugt den Klang mit Pressluft und Schallbechern, die eine Membran zum Schwingen bringen. So entsteht ein voluminöser Ton. Wie das klingt, kannst du im folgenden Instagram-Beitrag der Feuerwehr Schmolka anhören.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Das E-Horn besitzt eine elektronische Schaltung, die den Klang erzeugt. Über Lautsprecher können Einsatzkräfte den Klang verstärken. Die meisten Menschen empfinden den Klang des E-Horns schriller als den des Pressluft-Horns.

Um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, nutzen Einsatzkräfte oft eine Kombination: Sie fahren erst mit E-Horn und wechseln dann auf Pressluft-Horn. So ein Hornwechsel geht ins Ohr!

Wegerecht und Sonderrecht: Was dürfen Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen?

Fahren Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei mit Blaulicht und Martinshorn, sind sie von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVo) befreit. Das heißt: Sie besitzen Sonderrechte und dürfen etwa die Geschwindigkeitsgrenze übertreten, die Gegenfahrbahn nutzen und im Parkverbot halten. Für diese Sonderrechte müssen aber gewisse Voraussetzungen erfüllt sein:

Wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten

Um schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden

Um eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung aufzuhalten

Um flüchtige Personen zu verfolgen

Um bedeutende Sachwerte zu erhalten

Die Sonderrechte stehen in der Straßenverkehrsordnung, Paragraf 35 und Paragraf 38. Wichtig: Auch wenn Einsatzkräfte Sonderrechte in Anspruch nehmen, haben sie eine Sorgfaltspflicht. Sie dürfen andere Menschen nicht unnötig im Straßenverkehr gefährden.

Freie Bahn! Das Wegerecht ist ein Sonderrecht im Straßenverkehr. Es besagt: Alle Fahrzeuge müssen Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn unverzüglich Platz machen und die Vorfahrt gewähren. Wer sich nicht daran hält, riskiert ein Bußgeld. Angenommen, du hörst laut Musik und hörst das Martinshorn nicht - machst du zu spät Platz, bekommst du ein Bußgeld. Du bist verpflichtet, die Verkehrslage gut zu beobachten.

Tipp: Wirst du beim Platzmachen vor einer Ampel geblitzt, kannst du Einspruch gegen die Strafe einlegen. Merke dir dafür das Datum, den Tag und die Uhrzeit. Übrigens: Fahren Einsatzkräfte nur mit Blaulicht, besitzen sie kein Wegerecht. Sie haben dann also keinen Vorrang.

Wer hat alles Sonderrechte?

👨‍🚒 Feuerwehr

🚓 Polizei und Bundespolizei

🪖 Bundeswehr

🚑 Rettungsdienst

🛃 Zoll

⚠️ Katastrophenschutz

👷‍♀️ Straßenbau

🚍 Müllabfuhr und Reinigungsfahrzeuge (dürfen teils die Gegenfahrbahn nutzen und Gehwege befahren)

📦 Post- und Universal-Dienstleister (dürfen etwa in Fußgängerzonen fahren)

☎️ Messfahrzeuge der Bundesnetzagentur

Welche Sirenen gibt es in Deutschland noch - und was bedeuten sie?

Es gibt keine verbindlichen Regelungen für einheitliche Sirenen-Signale in ganz Deutschland. Aber der Arbeitskreis Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung (AFKzV) empfiehlt folgende Signale für den Notfall:

Ein einminütiger auf- und abschwellenden Heulton warnt vor einer Gefahr. Wenn du diese Sirene vernimmst, solltest du dich über Radio, Fernsehen, Apps oder Webseiten genauer informieren.

Ein einminütiger durchgängiger Dauerton gibt Entwarnung, sobald die Gefahr vorbei ist oder sich die Auswirkungen zumindest im entsprechenden Maße verringert haben.

Es gibt auch Sirenen für Feueralarm, die Einsatzkräfte von Feuerwehren zusammenrufen. Dann heult die Sirene dreimal hintereinander auf. Die Zivilbevölkerung muss darauf nicht reagieren.

Nur Probe-Alarm: Einmal im Monat testet die Feuerwehr, ob die Sirene noch funktioniert. In vielen Orten ist das am Samstag um 12 Uhr.

Am Bundesweiten Warntag am 12. September 2024 heulen wieder alle Sirenen und Alarme auf deinem Handy.

Die wichtigsten Fragen zur Sirene von Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen