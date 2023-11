SpaceX gibt grünes Licht: Schon am Freitagnachmittag könnte die weltgrößte Rakete samt Raumschiff zum zweiten Mal versuchen, den Weltraum zu erreichen. Falls das gelingt, läutet das Starship womöglich ein neues Zeitalter der Raumfahrt ein.

Das Wichtigste zum Thema Starship

SpaceX darf sein Gespann aus Monster-Rakete und Riesen-Raumschiff starten. Die US-Behörden für Luftfahrt- und Umweltschutz haben nichts gegen einen zweiten Startversuch des Starship einzuwenden. Die Genehmigung gilt aber nur für einen Start .

Das Starship könnte schon ab Freitag, 17. November um 14 Uhr zum "Integrated Flight Test 2" abheben. Falls etwas dazwischen kommt - was fast wahrscheinlich ist -, gibt es weitere Startfenster am Samstag und Sonntag.

Das 120 Meter lange Gespann aus der riesigen Rakete Super Heavy und dem Raumschiff Starship bildet die größte Rakete aller Zeiten - größer als die legendäre Apollo-Rakete Saturn V und die gescheiterte sowjetische Super-Mondrakete N1 .

100 Menschen gleichzeitig ins All transportieren können - und eines Tages sogar zum Mars . Die wiederverwendbaren Fahrzeuge sollen die Preise von Reisen ins und im Weltall drastisch senken und bis zuins All transportieren können - und eines Tages sogar zum

Auf dem Youtube-Kanal von SpaceX wirst du den Start live beobachten können.

Zum Abheben bereit: das Starship auf der Startrampe

Geplanter Missionsverlauf: Diese Route soll das Starship fliegen

Auch beim zweiten Versuch soll das unbemannte Raumschiff vom texanischen Boca Chica aus von West nach Ost fast einmal um die Erde fliegen. Geplant ist, dass es nach etwa 90 Minuten bei Hawaii in den Pazifischen Ozean fällt. Die Super-Heavy-Rakete soll zuvor ebenfalls kontrolliert im Golf von Mexiko wassern.

Das will SpaceX beim 2. Versuch besser machen

Beim ersten Start waren gleich drei Triebwerke ausgefallen . Die Ingenieure haben daher alle Raketenmotoren von "Booster 9" noch mal feuern lassen. Das ist die Rakete, auf dem das Starship dieses Mal starten soll.

SpaceX plant als Neuheit ein "Hot Staging" : Das Raumschiff soll sich dabei von der Rakete trennen, während deren Triebwerke noch feuern. Beim missglückten Erststart hatten sich die Fahrzeuge nicht voneinander gelöst.

Die Techniker:innen haben zudem den Selbstzerstörungsmechanismus überarbeitet . Als die Rakete beim ersten Start vom Kurs abkam, hatte er die Rakete nur verzögert explodieren lassen. Mit dem ferngesteuerten Sprengsatz stellen die Ingenieure sicher, dass die Rakete nicht in bewohnte Gebieten stürzt.

Nachdem die ungeheure Kraft der 33 Raketenmotoren riesige Betonteile Hunderte Meter weit weggeschleudert hatte, setzt SpaceX nun auf eine stahlverstärkte Startplattform.

Außerdem wird eine neue Wassersprinkleranlage die Wucht und Hitze der Abgase abschwächen. Das ist bei anderen Raketen ohnehin schon Standard.

Start ohne Panne? Booster 9 testet seine Triebwerke

Beinah-Katastrophe und doch erfolgreich: So lief der Jungfernflug

🚀 Beim ersten Versuch hatte das Starship am 20. April tatsächlich die Startrampe hinter sich gelassen. Doch dann stürzte die Booster-Rakete samt Starship spektakulär ab.

🔥 Grund: Drei Triebwerke waren schon Sekunden nach dem Start ausgefallen. Offenbar kam es zu einem Brand, so dass am Ende sechs Motoren versagten und die Rakete nicht mehr zu steuern war.

💥 Kurz vor der Trennung von Rakete und Starship begann das Gespann zu trudeln, brach nur vier Minuten nach dem Start auseinander und explodierte.

💣 Die Ingenieure von SpaceX hatten den Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert, nachdem klar wurde, dass das Raumfahrzeug nicht mehr zu retten war.

📈 Der Testflug gilt trotz des Absturzes als Erfolg. Die SpaceX-Ingenieure konnten massenhaft Daten gewinnen, um sich für den zweiten Test vorzubereiten.

🗫 Im SpaceX-Sprech heißt das Starship jetzt übrigens häufig einfach "Ship", und die Rakete "Booster".

Das Starship bei Start und Absturz

Start des Starship: Auf den ersten Blick sah zunächst alles nach einem geglückten Start aus. © SpaceX Mit einer leichten Verzögerung hob das Gespann aus Super-Heavy-Rakete und dem Raumschiff Starship ab. Hier sieben Sekunden nach dem Zünden der Triebwerke. © SpaceX Auch 20 Sekunden nach dem Abheben sah noch alles gut aus. Kleine Lichtblitze am unteren Ende der Rakete deuteten aber darauf hin, dass einige Raketenmotoren nicht ordnungsgemäß arbeiteten. © SpaceX Schon während des Fluges war zu sehen, dass mehrere der 33 Triebwerke offenbar nicht gezündet hatten oder ausgefallen waren. © SpaceX Doch in etwa 37 Kilometer Höhe begann das Gespann zu trudeln, anstatt sich in zwei Teile zu trennen. © SpaceX Das Riesengefährt sackte mehrere Kilometer ab und zerbrach. © SpaceX In den Sekunden danach musste SpaceX-Chef Elon Musk (im Vordergrund) den Absturz offensichtlich noch verdauen. Der Testflug gilt trotzdem als Erfolg. © SpaceX Der mächtige Abgasstrahl der Rakete zertrümmerte das Fundament der Startplattform und schleuderte riesige Betonbrocken in die Landschaft und in den anliegenden Golf von Mexiko - hier gut im Bild zu erkennen. Die Bewohner:innen der Region sind zunehmend besorgt. © SpaceX Vorbereitung für den zweiten Versuch: Booster 9, die Hauptstufe des Starships, testet seine Triebwerke. © SpaceX

Schau dir den ersten Startversuch des Starships hier noch mal an!

Starship und SuperHeavy in Bildern

Der SpaceX-Raumbahnhof von Boca Chica liegt näher am Äquator als Cape Canaveral. Raketen brauchen von dort weniger Sprit, um in den Orbit zu gelangen. © SpaceX Das Versuchsgelände in Texas direkt an der Küste zum Golf von Mexiko im Süden der USA ist ein Mekka von SpaceX-Fans geworden. Beim Start müssen sie aber alle einen Kilometer weiten Abstand halten. © SpaceX Das Gespann aus dem Raumschiff Starship (oben) und der Raketenstufe Superheavy (unten) bildet die größte Rakete der Welt. © SpaceX SpaceX baut das Starship aus Stahl. Das lässt sich gut schweißen und ist stabiler sowie günstiger als Aluminium. © SpaceX Gut zu sehen: die Auto-großen Gitterflossen, mit der die Raketenstufe zurück zum Landeplatz lenkt. © SpaceX Der Plan: Im Weltraum trennen sich die beiden Teile. Die untere Raketenstufe kehrt zurück zur Erde ... © SpaceX ... das darauf sitzende Raumschiff Starship fliegt weiter. Auftrag: Satelliten ins All bringen - und Astronaut:innen (hier in einer Illustration). © SpaceX Das Raptor-Triebwerk des Starships verbrennt Sauerstoff und Methan. Beides lässt sich auf dem Mars herstellen. © SpaceX Erfolg im 5. Anlauf: 2021 war ein Starship-Prototyp nicht nur erfolgreich ab, sondern auch wieder heile gelandet. Bis auf eine erste und kleinere Testrakete waren alle Prototypen explodiert. © SpaceX Hier Prototyp SN9 bei der heißen Landung. © Youtube-Screenshot / SpaceX Und hier die Version SN10, der 3. Prototyp. © SpaceX

Für SpaceX-Expert:innen: So funktioniert das Starship

🚢 Booster und Starship wiegen betankt mehr als 5.000 Tonnen - so viel wie ein kleines Containerschiff. Ihre Triebwerke erzeugen aber so viel Schub, dass sie rein theoretisch sogar mehr als 7.500 Tonnen anheben könnten.

🗜️ Weltrekord unter den Raketentriebwerken: Spezielle Turbo-Pumpen pressen die Treibstoffe mit 300 bar in die Brennkammern der 33 Motoren - das entspricht dem Wasserdruck in 3.000 Meter Meerestiefe.

✈️ Der erster Prototyp soll noch im Meer versinken. Zukünftig soll das Starship aber nach dem Flug ins All wieder auf der Erde landen und betankt wie ein Passagierjet erneut starten.

⛽ Dafür und für Flüge zu weiteren Zielen wie Mond und Mars muss es im Weltraum betankt werden - eine revolutionäre Technik, die SpaceX aber noch entwickeln und testen muss.

🤑 Da Treibstoff bisher weniger als ein Prozent der Kosten von Raketenflügen ausmachte, sollen Starship-Flüge laut Elon Musk innerhalb weniger Jahre umgerechnet nur noch zwei Millionen Euro kosten.

🤷‍♀️ Bei 150 Tonnen Nutzlastkapazität kostet es dann nur noch durchschnittlich 15 Euro, um ein Kilogramm Fracht ins All zu befördern - der wichtigste Kennwert für Raketen. Expert:innen halten das für unrealistisch. Doch selbst wenn sich der Startpreis am Ende verdoppelte oder verdreifachte, wäre das für die Branche immer noch spottbillig.

Wie umweltfreundlich ist der Starship-Start eigentlich?

Der ungeheure Startlärm wird in der unbewohnten Umgebung des Startplatzes von Boca Chica niemanden stören. Doch eines Tages soll das Starship vom Kennedy Space Center in Florida abheben. Ältere Anwohner:innen dürften wissen, was das bedeutet: Wenn Ende der 60er-Jahre die Mondrakete Saturn V abhob, zitterten noch in zehn Kilometer Entfernung die Glasscheiben, denn sie verursachte bis zu 204 Dezibel Lärm. Der Nachtstart von Apollo 17 war sogar 600 Kilometer weit zu sehen.

Die Mondrakete Saturn V verursachte etwa 10.000 mehr Lärm als eine Flugzeugturbine. © picture alliance / Ritzau Scanpix | Bo Amstrup

Als weitere Belastung gilt der Treibstoffbedarf. Sollte die Superrakete wie geplant die Zehntausenden Satelliten von Musks Internet-Netzwerks Starlink ins All transportieren, müsste fünf Jahre lang jede Woche ein Starship starten, hat der US-amerikanische Astronom Ronald Drimmel vorgerechnet. Die etwa 50.000 Tonnen Methan, welche die Starship-Raketen dabei jährlich verbrennen, dürften aber angesichts der weltweiten Verfeuerung von mehr als zwölf Milliarden Tonnen Öl und Kohle kaum ins Gewicht fallen.

So will Elon Musk mit dem Starship zum Mars fliegen

Mit Explosionen kennt sich SpaceX aus

Musk selbst hatte vor dem Start gesagt, die Chancen ständen 50:50, dass es das Starship ins All schafft. Er musste es wissen. Denn bei SpaceX knallt es ziemlich häufig. Das ist aber in der Welt der Raketen keine Schande, denn: Space is hard, Raumfahrt ist hart. Raketen explodieren daher gern.

Bereits beim Bau der bekannten Falcon 9-Rakete sind viele Testfahrzeuge in der Luft explodiert, abgestürzt oder umgekippt. Die besten Crashs hat SpaceX sogar mit einem guten Schuss Selbstironie in dem Video unten zusammengestellt.

Explosionsgefährdet: Die Fehlstarts von SpaceX im Video

