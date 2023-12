Sternschnuppen im Januar: So siehst du die Quadrantiden am besten

Ab Ende Dezember bis Mitte Januar ziehen die Quadrantiden über den Nachthimmel. Ihren Höhepunkt erreichen sie in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 2024. Hier erfährst du, wie du den Meteor-Schwarm am besten beobachten kannst.

Das Wichtigste in Kürze Vom 28. Dezember bis zum 12. Januar kreuzen Staub und Geröll eines Asteroiden die Erdbahn.

Sie bilden den jährlichen wiederkehrender Meteorstrom der Quadrantiden , der in der Erdatmosphäre verglüht.

Die meisten Quadrantiden-Sternschnuppen sind 2024 in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar zu sehen - falls ein wolkenloser Himmel es zulässt.

Quadrantiden-Sternschnuppen im Video

Wann ist der Höhepunkt der Quadrantiden

🌠 Höhepunkt (Maximum) des Quadrantiden-Meteorschauers ist am Morgen des 4. Januar um neun Uhr und dauert nur wenige Stunden. Am besten schaust du die Meteore in den Stunden davor an, wenn es noch dunkel ist.

✨ Dann lassen sich an einem optimalen Standort (siehe unten) und bei klarer Nacht etwa 80 Meteore in der Stunde beobachten - allerdings kann die Rate zwischen 60 und 200 variieren.

🌒 Laut der International Meteor Organization musst du aber den Mond abschirmen, der dann mit etwa einem Viertel leuchtet.

Sternbild Bärenhüter

So sieht das Sternbild Bärenhüter alias Bootes aus. © Shutterstock / Jazziel

Wo sind die Quadrantiden am besten zu sehen?

🎯 Der Radiant, also die scheinbare Quelle der Quadrantiden, ist im nordöstlichen Teil des Sternbilds Bärenhüter, auch unter seinem lateinischen Namen "Bootes" bekannt. Das ist aber nur eine optische Täuschung, denn die Stern sind Lichtjahre entfernt.

🌠In den Morgenstunden des 4. Januar gegen sechs Uhr findest du das Sternbild im Osten etwa 70 Grad oberhalb des Äquators.

↘️ Pech für Sternschnuppen-Fans auf der Südhalbkugel: Die Meteore sind nur auf der Nordhalbkugel zu sehen.

🐄 Am besten lässt sich der Meteorschauer außerhalb von Städten beobachten. Grundsätzlich gilt: Je weniger störende Lichtquellen, wie Straßenlaternen, umso besser sind Sternschnuppen zu erkennen. Die Augen sollten etwa 20 Minuten Zeit bekommen, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen.

👀 Hilfsmittel wie Ferngläser sind nicht notwendig. Sie stören sogar: Da niemand weiß, wo die nächste Sternschnuppe auftaucht, ist es ratsam, eine größere Himmelsregion im Blick zu behalten. Das geht mit bloßem Augen besser.

Wie Sternschnuppen-Schauer entstehen

Fliegt die Erde durch die Trümmerspur eines Kometen, regnet es Sternschnuppen. © Galileo

Was sind eigentlich die Quadrantiden?

Die Quadrantiden sind ein Meteorstrom, der einmal jährlich die Erdbahn kreuzt. Er gilt als einer der vier aktivsten Meteorströme und stürzt mit einer Geschwindigkeit von etwa 41 Kilometer pro Sekunde in die Erdatmosphäre. Ihren Namen haben die Sternschnuppen von einem kleinen Sternbild, dem Mauerquadrant. Allerdings wird es nicht mehr offiziell von den Astronomen und Astronominnen anerkannt.

Die Quadrantiden-Meteore stammen womöglich vom Asteroiden 2003 EH1, der wiederum laut einer Studie der steinerne Kern eines ehemaligen Kometen sein könnte. Pech: Jedes Jahr verschieben sich die Bahnen von Erde und Asteroid gegeneinander. In einigen Hundert Jahren trifft die Erde daher nicht mehr auf die Staubspur des Asteroiden und die Meteorschauer erlöschen.

Häufige Fragen zu Quadrantiden