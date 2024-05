Tag der Arbeit: Das feiern wir am 1. Mai

In Deutschland ist der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag. Aber das war noch nicht immer so. Was wird am Tag der Arbeit eigentlich gefeiert? Und wie unterscheiden sich Bräuche und Traditionen deutschlandweit?

Anzeige

Lust auf mehr Galileo?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neuste Folge an

Das Wichtigste zum 1. Mai Seit mehr als 140 Jahren ist der 1. Mai ein wichtiger Tag, um auf die Situation und Rechte von Arbeitenden aufmerksam zu machen.

Am Tag der Arbeit stehen traditionell die Forderungen der Arbeitnehmer:innen im Mittelpunkt politischer Demonstrationen und Kundgebungen.

Rund um den Feiertag gibt es deutschlandweit viele Bräuche und Veranstaltungen .

In eher süd-westlichen Gemeinden steht am 1. Mai die Maibaum-Aufstellung fest im Termin-Kalender. Im Norden zieht es die Menschen eher mit Bollerwagen in die Natur zu einer Mai-Wanderung.

Anzeige

Anzeige

Tag der Arbeit: Warum haben wir am 1. Mai frei?

Heute verbinden wir den ersten Mai mit einem freien Tag, Festen und Bollerwagen-Touren. Ursprünglich ging es am 1. Mai allerdings um ernstere Themen.

Als Kampftag der Arbeiterklasse hat der Feiertag seinen Ursprung in den USA. Bereits im 19. Jahrhundert demonstrierten Arbeitnehmer:innen an diesem Tag für bessere Arbeits-Bedingungen.

Am 1. Mai 1886 streikten in den Vereinigten Staaten knapp 400.000 Arbeitskräfte in mehreren Städten. Ihre Forderung: Die Einführung des Acht-Stunden-Tages. In Chicago kam es im Laufe dieses gewaltsamen Aufstandes, der in die Geschichte als Haymarket Riot einging, sogar zu Todesfällen.

Vier Jahre später dann ein historisches Ereignis: In Paris findet am 1. Mai 1890 der erste internationale Arbeiter-Kongress statt. Ein Tag, der den Grundstein für den heutigen Tag der Arbeit legte: Weltweit wurden Arbeitnehmer:innen dazu aufgerufen, für ihre Rechte zu demonstrieren oder zu streiken.

Gleichzeitig finden auch in Deutschland sogenannte Mai-Spaziergänge mit ähnlichen Forderungen statt. Im Oktober 1890 ernennt die SPD den 1. Mai zum Tag der Arbeiterbewegung.

Seitdem feiern wir am 1. Mai die Solidarität der Arbeiterbewegung und erinnern uns an die wichtigen Schritte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

Anzeige

Im Video: Was ist das Besondere am 1. Mai?

Tag der Arbeit: In diesen Ländern feiert man ihn

1919 wurde der Tag der Arbeit in Deutschland erstmals zu einem gesetzlichen Feiertag. Bis heute rufen Gewerkschaften am 1. Mai zu Demonstrationen für Arbeits-Rechte auf.

In weiten Teilen Europas hat sich der 1. Mai als festes Datum für den Tag der Arbeit durchgesetzt. Im Gegensatz dazu, feiert die USA ihre Version, den Labor Day, mittlerweile im September. Auch in Kanada, Australien und Neuseeland fällt der Feiertag nicht immer auf den gleichen Tag.

Der 1. Mai bleibt für viele weiter Kampftag für Arbeitsrechte. In vielen deutschen Großstädten finden an diesem Tag Demos statt - jedes Jahr unter einem anderen Motto. © picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sachelle Babbar

Anzeige

Diese Bräuche gibt es in Deutschland zum 1. Mai

💃 Eine lange Tradition hat der Tanz in den Mai. Sein Ursprung liegt in der Walpurgisnacht (30. April) im Mittelalter, in der angeblich Hexen ihr Unwesen trieben. Der Tanz ums Lagerfeuer sollte die bösen Geister verbannen und den Frühling begrüßen. Das Tanzen ist bis heute geblieben, wenn auch eher auf Festen und Partys.

🚶 In anderen Regionen Deutschlands ziehen viele mit Bollerwagen zur Mai-Wanderung los. Eigentlich sollen die Spazierausflüge Naturverbundenheit ausdrücken. In der Regel geht es jedoch eher um das Gruppengefühl und das ein oder andere alkoholische Getränk.

🍹 Traditionell wird mancherorts auch noch mit der Mai-Bowle angestoßen. Ein Misch-Getränk, bei dem Weißwein und Sekt mit frischem Waldmeister gemixt wird - der übrigens auch Maikraut genannt wird.

👑 In einigen Gemeinden wird am 1. Mai auch noch ein Maikönig oder eine Maikönigin gekürt. Dem mittelalterlichen Brauch nach bleiben die gewählten Regenten für ein Jahr im Amt.

Bildergalerie: Maibaum-Tradition

Entweder am Vorabend zum 1. Mai oder direkt am Feiertag stellen vielen Gemeinden Deutschlands prachtvoll verzierte Maibäume an zentralen Plätzen auf - als Symbol für Fruchtbarkeit und Glück. © picture alliance / blickwinkel/S. Ziese | S. Ziese Rund um die Maibaum-Aufstellung gibt es Dorffeste und viele Bräuche - die sogar von einem Nachbar-Ort zu anderem unterschiedlich sein können. Der Maibaum bleibt bis häufig bis Monatsende oder teilweise sogar bis Herbstanfang stehen. © picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa | Karl-Josef Hildenbrand ...wäre da nicht der beliebte Maibaum-Klau: Nachbargemeinden versuchen, sich gegenseitig die Maibäume zu stehlen. Zur Auslöse fließt in der Regel Bier. © picture alliance/dpa | Rachel Boßmeyer Ebenso üblich sind sogenannte "Liebesmaien": Verehrer stellen geschmückte junge Birken an das Haus ihres Schwarms - ein traditionsreicher Flirt-Versuch. © picture alliance/dpa | Rachel Boßmeyer

Anzeige

Haben Geschäfte am 1. Mai geöffnet?

Anders als die "beweglichen" Feiertage, etwa Ostern, Christi Himmelfahrt oder Pfingsten, die nicht immer am selben Tag stattfinden, ist der 1. Mai ein fester Feiertag. In ganz Deutschland gilt er offiziell als gesetzlicher Feiertag.

Daher sind die Geschäfte in allen deutschen Bundesländern grundsätzlich geschlossen. Die meisten Arbeitnehmer:innen haben frei und die Kinder müssen nicht in die Kita oder Schule.

Im Jahr 2024 dürfen wir uns leider nicht auf ein verlängertes Wochenende freuen, denn der 1. Mai fällt auf einen Mittwoch.

Im Video: Soll man Feiertage verschieben, wenn sie auf ein Wochenende fallen?

Häufige Fragen zum 1. Mai