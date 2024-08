Hühnersuppe gilt in Deutschland als klassisches Essen bei Erkältung. Aber hilft sie wirklich, wenn man krank ist und was kommt in anderen Ländern der Welt auf den Teller, wenn es einem schlecht geht?

Essen bei Erkältung: Das Wichtigste zum Thema Es gibt zahlreiche Hausmittel zur Bekämpfung von Husten , Schnupfen und Co. Wissenschaftliche Belege für ihre Wirksamkeit gibt es aber oft nicht.

Mit den richtigen Speisen und Getränken kannst du deinen Körper im Kampf gegen Viren und Co. aber durchaus unterstützen .

In Deutschland gilt Hühnersuppe als Klassiker bei Erkältungen. Forscher:innen fanden tatsächlich Hinweise auf eine Wirkung.

In anderen Ländern kommen zum Teil ganz andere Speisen auf den Tisch, zum Beispiel heiße Orange mit Salz oder Honig-Knoblauch-Tee.

Hausmittel bei Erkältung: Dieses Essen kommt in anderen Ländern auf den Tisch

Rund ein Drittel der Europäer:innen greift bei Erkältung zur Hühnersuppe, die jedoch je nach Land in ihrer Zusammensetzung variieren kann.

🍗 In Griechenland kommt Hühnersuppe mit Einlage bei Erkältung zum Einsatz: Dort wird Erkältungspatient:innen Avgolemono-Suppe vorgesetzt, die aus Hühnerbrühe, Zitronensaft, Eiern und Reis besteht.

🧅 Neben Hühnersuppe gilt in Deutschland Zwiebelsirup als bewährtes Hausmittel. Dafür wird eine Zwiebel fein gehackt, mit drei Esslöffeln Zucker vermischt und mit 125 Millilitern Wasser aufgegossen. Nach ein paar Minuten auf dem Herd lässt man den Sud ziehen. Anschließend werden die Zwiebeln abgesiebt, und der Sirup in Teelöffel-Portionen über den Tag verteilt eingenommen.

🥣 In Norwegen setzt man auf Blumenkohl-Suppe: Sie liefert wie Hühnersuppe nicht nur Wärme und Flüssigkeit, sondern auch Vitamine und Mineralstoffe wie Folsäure, Kalium und Kupfer.

🍜 Auch in Korea kommt bei Erkältung eine Suppe auf den Tisch – allerdings mit Seealgen statt Hühnchen.

🍜 Tom-Yam-Suppe ist ein Klassiker der thailändischen Küche. Die Suppe mit Chili, Limonensaft und Zitronengras kommt in Thailand aber auch bei Halsweh auf den Tisch.

🍲 In Russland wird das deftige Traditionsgericht Borschtsch bei Erkältung kredenzt. Der Eintopf enthält viel Rote Bete, was Vitamin C, Eisen und Mineralien liefert.

🍃 In Australien wird bei Erkältung ein Tee aus Eukalyptus- oder Pfefferminzblättern gekocht, der mit Honig, Zitrone und Zimt verfeinert wird. Zwei- bis dreimal am Tag getrunken, soll der Tee gegen Erkältung helfen.

🫚 In Japan ist das Nummer-1-Hausmittel bei Erkältung Ingwertee: Ein bis zwei Teelöffel feingehackter Ingwer mit heißem Wasser übergossen, Honig oder Zucker hinzufügen – fertig!

🫚 Auf den Kapverdischen Inseln wird ebenfalls Ingwertee bei Husten, Schnupfen und Heiserkeit serviert: Dafür wird Ingwer mit Meersalz und Zitronensaft aufgekocht.

🍚 In China und auch in Japan wird eine Art Porridge aus Reis zubereitet. Dieser Reisbrei gilt als besonders bekömmlich. Er liefert nicht nur Wärme, sondern auch Energie.

🧄 In Ungarn ist Honig-Knoblauch-Tee ein beliebtes Erkältungsmittel. Feingehackter Knoblauch wird erst in etwas Wasser aufgekocht, danach lässt man ihn ziehen und verfeinert ihn mit Honig.

🥛 Statt Ingwer kocht man in Marokko Milch mit schwarzem Pfeffer auf und vermengt sie anschließend mit Ei.

🍊 In Taiwan gelten gesalzene und erwärmte Orangen oder Grapefruits als Erkältungsmittel. Die Früchte werden dafür fünf Minuten im Backofen erhitzt und warm gegessen.

🪴In Kolumbien wird der Saft der Aloe Vera mit Honig und Rettich oder Zwiebeln vermischt und zwei- bis dreimal am Tag getrunken, wenn die Nase läuft.

🫐 In Finnland setzen die Menschen bei einer Erkältung auf die heilende Kraft der Blaubeere. Sie liefert jede Menge Antioxidantien und Vitamine.

All diese Hausmittel basieren auf Zutaten, die in der jeweiligen Region lokal verfügbar sind. Doch so unterschiedlich sie auf den ersten Blick auch scheinen mögen, haben sie doch einige Gemeinsamkeiten:

warmen Flüssigkeiten . Eine Wärme und Dampf wirken schleimlösend auf die Atemwege und fördern die Durchblutung . Das erleichtert es Immunzellen, an ihren "Arbeitsort" zu gelangen. Ob Tee, heiße Milch oder Suppe: Viele der Erkältungs-Speisen basieren auf. Eine Studie der Universität Cardiff hat bestätigt, dass warme Flüssigkeiten bei Erkältung die Symptome besser lindern als kalte.undwirkenauf die Atemwege und. Das erleichtert es Immunzellen, an ihren "Arbeitsort" zu gelangen.

Das Salz in Suppen und Co. kann abschwellend wirken und erhöht zudem den Blutdruck , was den Kreislauf der Erkältungs-Patient:innen stabilisieren und damit für ein höheres Wohlbefinden sorgt.

Viele Rezepte enthalten auch Zutaten wie Knoblauch , Zwiebel , Ingwer , Eukalyptus oder Chili , die aufgrund ihrer ätherischen Öle antibakteriell wirken sollen.

Auch Honig wird eine antibakterielle Wirkung zugesprochen und kommt in vielen Hausmitteln vor. Pur verzehrt legt sich Honig wie ein Film auf die Schleimhäute im Rachen . Verdünnt in Tee geht der heilsame Effekt von Honig allerdings geringer.

Antioxidantien wie Vitamin C in Obst und Gemüse können laut einer wiein Obst und Gemüse können laut einer Studie die Krankheitsdauer verkürzen. Idealerweise solltest Du Obst und Gemüse aber das ganze Jahr über reichlich verzehren – und nicht erst, wenn du mit laufender Nase im Bett liegst.

Essen bei Erkältung: Ist die Hühnersuppe wirklich gesund?

Nebst Bettruhe verordnen Großeltern in Deutschland gerne Hühnersuppe bei Erkältung. Sie ist ein echter Klassiker unter den Hausmitteln, und sogar die Wissenschaft hat sich bereits mit ihr beschäftigt.

Dabei fanden Forscher:innen Hinweise darauf, dass Hühnersuppe die Aktivität bestimmter Immunzellen (neutrophile Granulozyten) und deren Wanderung in die Atemwege beeinflusst und somit anti-entzündlich wirkt.

Hühnersuppe gilt in Deutschland als klassisches Erkältungsmittel. © Picture Alliance / Zoonar

Welcher Bestandteil der Hühnersuppe letztlich dafür verantwortlich ist – ob Hühnerfleisch, Gemüse oder Fett – ist allerdings unklar. Hausmittel haben oft viele verschiedene Inhaltsstoffe, sodass sich deren Effekt nur schwer in einer Studie erfassen lässt.

Allein die Wärme von Suppen hilft jedoch, die Durchblutung zu verbessern und erleichtert es Immunzellen, im Körper dorthin zu gelangen, wo sie gebraucht werden. Wärme und Dampf halten die Atemwege feucht und helfen, den Schleim zu lösen, wodurch das Atmen leichter fällt. Veganer können daher bei Husten und kratzendem Hals auch einfach zur Gemüsebrühe greifen.

➡️ Dabei gilt: Selbstgemachte Suppen sind meist besser als Fertigsuppen aus der Tüte, denn Fertigsuppen variieren stark in ihrer Zusammensetzung und Qualität. Achte beim Kauf auf die Zutatenliste: Je kürzer sie ist, desto besser. Zuhause kannst Du die Fertigsuppe mit frischem Gemüse aufpeppen - das bringt nicht nur mehr Geschmack, sondern auch mehr Nährstoffe in die Suppe.

