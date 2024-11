Warum sich nicht jeder reiche Mensch einen Ferrari kaufen kann

Nach dem Spitzenreiter 250 GTO geht Platz 2 des teuersten Ferraris an das Modell „335 S“ aus dem Jahr 1957. Es wurde 2016 im Pariser Auktionshaus Artcurial für 35,7 Millionen Dollar (rund 33 Millionen Euro) versteigert. Das Kult-Auto zählte zu den Renn-Legenden der 1950-er Jahre und nahm auch am berühmten Autorennen „Mille Miglia“ in Norditalien teil. Es wurden nur vier Exemplare dieser exklusiven Serie hergestellt.