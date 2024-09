DTM 2024 heute live: 2. Rennen am Red Bull Ring im kostenlosen Livestream sehen

Alle Rennen der DTM-Saison 2024 werden live und exklusiv auf ProSieben übertragen. Die Qualifyings und Freien Trainings sind im Livestream auf Joyn zu sehen. Die Termine der Übertragungen im Überblick.

DTM-Saison 2024: Wo sehe ich die Events im kostenlosen Livestream?

Das DTM-Rennen am Red Bull Ring wird im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum Rennen siehst du komplett auf Joyn.

Hier geht's zum Livestream. Die Übertragung startet ab 12:55 Uhr:

DTM 2024: Wo kann ich die Sessions im Free-TV sehen?

Alle Rennen der DTM-Saison 2024 werden live auf ProSieben exklusiv im Free-TV übertragen. Den Zeitplan für das Wochenende am Red Bull Ring findest du weiter unten. Am Samstag übertragt ProSieben das 1. Rennen ab 12:55 Uhr und am Sonntag das 2. Rennen ebenfalls ab 12:55 Uhr.

DTM 2024 live: Der Zeitplan für das Wochenende am Red Bull Ring

Fr., 27.9., 10:55 Uhr: 1. Freies Training live auf 1. Freies Training live auf Joyn

Fr., 27.9., 15:25 Uhr: 2. Freies Training live auf 2. Freies Training live auf Joyn

Sa.,28.9., 09:10 Uhr: 1. Qualifying live auf 1. Qualifying live auf Joyn

Sa., 28.9., 12:55 Uhr: 1. Rennen live auf ProSieben, 1. Rennen live auf ProSieben, Joyn

So., 29.9., 9:35 Uhr: 2. Qualifying live auf 2. Qualifying live auf Joyn

So., 29.9., 12:55 Uhr: 2. Rennen live auf ProSieben, 2. Rennen live auf ProSieben, Joyn

DTM-Saison 2024: Der Rennkalender

Oschersleben (Deutschland) - 26.04. - 28.04.24

DEKRA Lausitzring (Deutschland) - 24.05. - 26.05.24

Zandvoort (Niederlande) - 07.06. - 09.06.24

Norisring (Deutschland) - 05.07. - 07.07.24

Nürburgring (Deutschland) - 16.08. - 18.08.24

Sachsenring (Deutschland) - 06.09. - 08.09.24

Red-Bull-Ring/Spielberg (Österreich) - 27.09. - 29.09.24

Hockenheimring (Deutschland) - 18.10. - 20.10.24

DTM 2024: Die Favoriten

Experten prophezeien erneut eine enge und spannende Saison. Titelverteidiger Thomas Preinings gehört auch diese Saison zum engen Favoritenkreis und dürfte vor allem mit den SSR-Performance-Fahrern Mirko Bortolotti und Nicki Thiim um die vordersten Plätze kämpfen.

DTM-Saison 2024: Moderatoren und Kommentatoren im TV und Livestream

Auch in der kommenden DTM-Saison dürfen wir uns auf gewohnt unterhaltsame Kommentare von Eddie Mielke freuen. Als Experten stehen 2024 Motorsport-Legenden wie Mike Rockenfeller, Maximilian Götz und Timo Scheider zur Verfügung. Ergänzt wird das Expertenteam durch Gastauftritte von David Schumacher und Nico Müller. Durch die Wochenenden führen erneut die beliebten Moderatoren Andrea Kaiser und Matthias Killing.