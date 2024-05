Das erwartet euch im GNTM Finale 2017!

Bei "Germany's next Topmodel" geht es nun in die heiße Phase: heute geht es im Halbfinale für die Kandidatinnen um alles! Denn es wird sich entscheiden, welches Mädchen sich ein Ticket ins große GNTM Finale 2017 sichern kann. Und dieses Finale sollte wirklich niemand verpassen, denn es passiert einiges!

Das diesjährige "Germany's next Topmodel"-Finale am 25. Mai, sollte sich wirklich niemand entgehen lassen - ein Abend voller Überraschungen!

Das gab es noch nie: Heidi Klum und ihre Jungs haben sich etwas Außergewöhnliches zum Show-Auftakt überlegt. Heidi Klum: "Ich habe mir gedacht es wäre etwas Besonderes, im Finale von 'Germany's next Topmodel' zu singen und zu tanzen."

Update vom 24.05.2022: Das sind alle Finalistinnen bei "Germany's next Topmodel" 2022 - mit Martina und Lou-Anne stehen erstmals Mutter und Tochter im GNTM-Finale. Wir zeigen die wichtigsten Informationen zum Finale der Rekordstaffel. Die Gewinnerin kommt auf das Cover der "Harper's Bazaar". So siehst Du das Finale von "Germany's next Topmodel" 2022 live im TV und im Livestream. Und: Wir zeigen einen Teaser zum Finale von GNTM 2022.

Steigt eine Kandidatin vor dem GNTM-Finale aus? Und wer wird die Gewinnerin im GNTM-Finale 2022?

Top Acts: Beth Ditto, Robin Schulz feat. James Blunt und Helene Fischer heizen den #GNTM-Fans ein

Prominente Unterstützung liefern den Kandidatinnen im großen Live-Finale am 25.05.2017 in Oberhausen unter anderem die Weltstars Robin Schulz, James Blunt und Beth Ditto. Robin Schulz gehört zurzeit mit rund 200 Gold- und Platin-Awards zu den erfolgreichsten DJs auf der Welt. Zusammen mit dem britischen Weltstar James Blunt, der unter anderem mit seinem Song "You are beautiful" weltweit gefeiert wird, werden die beiden den Kandidatinnen und Fans beim #GNTM-Finale mit ihrem Song "OK" ordentlich einheizen.

Die Powerfrau Beth Ditto möchte sich das riesige Event in der Arena Oberhausen mit etwa 8500 Zuschauern ebenfalls nicht entgehen lassen. Mit ihrer neuen Single "Fire" wird sie für ordentlich Stimmung sorgen und den Kandidatinnen hoffentlich etwas von der Aufregung nehmen können!

Auch Helene Fischer wird aus ihrem neuen Album den herzergreifenden Song "Herzbeben" performen und der Menge so richtig ins Staunen versetzen!

Fashion pur – Wolfgang Joop gestaltet einen Walk

Diese Überraschung können wir euch aber nicht weiter vorenthalten: Ex-Juror Wolfgang Joop feiert sein Comeback und verstärkt die Jury im Finale! Er beurteilt dabei die Models gemeinsam mit Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky bei einem Walk, bei dem er die Finalistinnen selbst ausstatten wird!

Neu: Genuss pur beim #GNTM-Finale

Der Zuschauer soll außerdem das volle #GNTM-Erlebnis haben. Die Augen sollen auf den atemberaubenden Models sein und nicht auf einem Display. Deswegen werden wie bei Konzerten großer Popstars, Smartphones beim Finale von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" in der Arena nicht gestattet sein.

Die Show wird zudem – ähnlich wie beim Superbowl – aus Sicherheitsgründen mit einem kleinen Zeitversatz ausgestrahlt. So kann niemand Deutschlands schönstes Finale als Plattform für seine Botschaften nutzen.