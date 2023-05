Woche drei bei Germany's next Topmodel und das große Umstyling steht an! Aus alltäglichen Standard-Frisuren werden High Fashion-Styles und unsere Mädchen werden zu hippen Models. Auch wenn sich bei manchen Mädels die Begeisterung anfangs in Grenzen hält, erkennen sie beim ersten Blick in den Spiegel - es hat sich gelohnt!

+++ Update vom 26. Mai 2023 +++

Heute ist es soweit, der Tag des berühmt berüchtigten Umstylings bei Germany's next Topmodel ist gekommen! In ihrer Villa haben die Models am Abend zuvor bereits erfahren, welche Frisuren sie erwarten. Trotzdem steigt die Aufregung, als die Models den Friseur-Salon betreten, denn sehen, was mit ihnen geschieht dürfen die Mädchen erstmal nicht. Alle Spiegel wurden mit Tüchern abgehängt. Sie müssen den Stylisten blind vertrauen, was vielen Mädchen nicht leicht fällt.

Samantha hat Glück, ihre lange Mähne wird nur ein wenig gekürzt. Trotzdem fließen bei ihr Tränen: "Es tut weh! Er zieht so fest an meinen Haaren". Ihre neue, spritzige Haarfarbe lässt sie dann aber doch alle Schmerzen vergessen und sie kann wieder strahlen. Lisa G. tut sich sehr schwer: "Ich fühle mich nicht gut mit kurzen Haaren." Heidi betont: "Du musst dir helfen lassen, sonst ist der Job vielleicht nicht das Richtige für dich!" Zusammen mit den Mädchen kann sie Lisa G. schließlich überzeugen und sie bekommt eine peppige Kurzhaarfrisur verpasst!

Auch Anna kämpft um jeden Zentimeter ihrer Haare: "Ich fühle mich nicht wohl mit kürzeren Haaren!" Die Stylisten entscheiden sich dennoch für einen stufigen Haarschnitt, der ihre Jugendlichkeit unterstreichen soll. Beim Blick in den Spiegel stellt Anna fest: "Ich sehe aus wie ein schönes gerupftes Huhn!" Aminata bekommt die wohl extremste Veränderung des Tages: Sie wird komplett kahl rasiert! "Es sieht so toll aus! Ihr Gesicht ist perfekt proportioniert und das kommt mit dieser Frisur super hervor", staunt Nathalie.

Auch Karlins Haare werden gestutzt. Heidi verpasst der 17-Jährigen drei verschiede Perücken mit extravaganten Styles. Bei Castings kann sie so mit ihrer Wandelbarkeit punkten. Ob schwarze, lange Haare mit Pony oder freche Kurzhaarfrisur, für jedes Shooting und jeden Runway gibt's die passende Frise.

Nach dem Umstyling gehst für die Models weiter zum Sedcard Shooting. "Die Sedcard eignet sich perfekt, um sich bei Jobs zu bewerben", erklärt Thomas Hayo.

