Obwohl sich die beiden in unterschiedlichen Lebensabschnitten befinden, haben Jermaine und Stella dasselbe Ziel vor Augen: Germany's Next Topmodel 2024 zu werden.

Anzeige

Jermaine hat trotz seines jungen Alters schon viel erreicht

Er ist gerade einmal 19 Jahre jung und schon gefeierter Social-Media-Star: Jermaine ist hauptberuflich Content Creator und hat auf TikTok und Instagram zusammen mehr als 800.000 Follower:innen. Egal ob POV, Comedy, Fashion oder Vlogs: Auf den Netzwerken teilt der Kasseler jeden Aspekt seines Lebens.

Anzeige

Anzeige

Dank seiner Social-Media-Präsenz zog Jermaine auch schon einige Modeljobs an Land. Sein größter Erfolg? Die europaweite Kampagne für Adidas im Jahr 2022.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Stella: Große Träume kennen kein Alter

Die 34-jährige Stella glaubt fest daran, dass es wichtig ist, niemals aufzuhören, an seinen Träumen zu arbeiten - egal in welchem Alter.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Dortmunderin sich bei "Germany's Next Topmodel" bewirbt. Bereits vor zwölf Jahren strebte sie danach, sich in der Fashionwelt einen Namen zu machen, musste allerdings aus familiären Gründen ihre damalige Teilnahme absagen. Jetzt will es die 34-Jährige noch mal wissen!

Anzeige

Als Mutter von vier Söhnen wird es Stella nie langweilig, denn sie dauernd in Action. Egal ob Fitness, Zumba, Yoga, Pilates oder Fußball mit ihren Kids: Die Dortmunderin ist ein großer Sportfan und gibt immer alles.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Stella und Jermaine erlitten bereits schwere Schicksalsschläge

Die beiden Topmodel-Anwärter:innen kennen die Höhen und Tiefen des Lebens. Wie Jermaine im GNTM-Interview offenbarte, hat er schon in jungen Jahren seinen Vater verloren. Bei "Germany's Next Topmodel" 2024 will der Kassler vor allem seine Mama stolz machen, da sie immer für ihn da war - und ist.

Einen dramatischen Schicksalsschlag erlitt auch Stella. Als sie mit 20 Jahren schwanger war, starb ihr Mann plötzlich - ausgerechnet im neunten Monat ihrer Schwangerschaft. Nur vier Wochen später brachte Stella ihr erstes Kind zu Welt.

Trotz allem versuchen Jermaine und Stella, optimistisch durchs Leben zu gehen. Und genau diese Positivität bringen der jüngste Kandidat und die älteste Kandidatin dieses Jahr zu GNTM.

Wie werden sich Stella und Jermaine im Cast der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" schlagen? Das siehst du ab 15. Februar 2024 - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Anzeige