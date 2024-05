Maximilian und Jermaine haben beim Unterwasser-Shooting große Probleme. Nach der schlechten Performance fällt Heidi Klum ein hartes Urteil. Wie reagieren die Models und wer muss seine Koffer in Folge 11 packen?

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Schau dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Das Wichtigste in Kürze Maximilian und Jermaine haben im Wassertank in Woche elf große Probleme. Beide Male Models bringen die gewünschten Emotionen nicht rüber. Wie Heidi Klum auf die schwache Performance reagiert und ob eines der Models die Koffer packen muss, erfährst du hier.

Du willst noch mehr über den Topmodel-Anwärter erfahren? Schau dir jetzt Maximilians Porträtseite an. Eine Übersicht aller Kandidatinnen und Kandidaten gibt es hier.

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 findest du übrigens hier und zu den Sendezeiten geht es da lang.

+++ Update, 25. April 2024 +++

Anzeige

Anzeige

Fällt Maximilians GNTM-Traum ins Wasser?

Bei Jermaine und Maximilian fehlt das geforderte Knistern unter Wasser. © ProSieben / Sven Doornkaat

Wenn jemand weiß, wie man auffällt, dann ist es der gebürtige Wiener Maximilian. Taktisch clever, schnappt er sich Jermaine als seinen Shooting-Partner für das Unterwasser-Shooting und bildet so das einzige Male-Model-Couple, das sich in den Wassertank stürzt.

Im Vorfeld war sich Heidi Klum eigentlich sicher, dass der Auftritt der Teamkollegen ein Selbstläufer werden würde, schließlich gehören Maximilian und Jermaine seit Wochen zu den Top-Performern der Staffel. Doch bereits zu Beginn der Challenge haben die beiden große Probleme, überhaupt unter Wasser zu bleiben.

Kein Selbstläufer für Jermaine und Maximilian

Trotz mehrfacher Erinnerung der Modelchefin gelingt es den beiden zudem nicht, die gewünschten Emotionen oder ihre Verbundenheit zu zeigen. Doch genau das ist die Aufgabe. Heidi Klum hatte sich ein Knistern zwischen allen Shooting-Partner:innen gewünscht. Stattdessen scheinen die Male Models heute auf Coolness getrimmt. Die Antwort der Modelchefin folgt prompt.

Im Vergleich zu den anderen find ich die zwei jetzt nicht super romantisch. Heidi Klum

Das Resultat: Beide wackeln und müssen im Backstage-Bereich auf die Entscheidung warten. Maximilian ist trotz der Kritik beim Shooting stolz auf sich und hofft, dass dennoch wenigstens ein überzeugendes Bild entstanden ist, das den beiden helfe, weiterzukommen.

Anzeige

Droht das Aus in Folge 11?

Bei der Entscheidung spricht Heidi Klum mit Jermaine und Maximilian Klartext. Als beide zum Shooting kamen, sei die Modelchefin noch vollends überzeugt von den beiden gewesen. "Als du heute mit Jermaine ans Set gekommen bist, ich war sofort in euch beide verliebt […]. Und dann hab ich gedacht, ihr würdet das sicher rocken - aber ich hab mich leider geirrt."

Dem pflichtet Gastjuror Russell James bei: "Ich habe erst gedacht, dass euer Shooting das Einfachste von allen wird. Ihr kamt ans Set und hattet eine schöne und authentische Verbindung zueinander." Der Star-Fotograf kann einfach nicht verstehen, warum die Male-Models diese Verbindung im Wassertank nicht transportieren konnten.

Maximilian kämpft ums Weiterkommen

Maximilian ahnt mittlerweile, dass es in dieser Woche für ihn eng werden könnte, und setzt zur Verteidigung an. Wasser sei einfach nicht sein bester Freund, erklärt der Wiener und bittet um eine weitere Chance: "Heidi, ich muss wirklich bitten, dass ich die nächste Woche beweisen kann: Ich bin hier, ich kann dir das zeigen und ich kann dir beweisen, dass ich das schaffen kann."

Das bestreite ich überhaupt nicht, aber trotzdem hat mir die Varianz in deinen Posen und die Leidenschaft und Liebe in deinem Gesicht heute gefehlt. Heidi Klum

Anzeige

Maximilian muss die Show verlassen

Maximilian wird von Jermaine getröstet. © ProSieben / Sven Doornkaat

Dann folgt die traurige Gewissheit. "Maximilian, ich habe heute leider kein Foto für dich." Dem Wiener steht die Niedergeschlagenheit ins Gesicht geschrieben. "Es tut mir so leid, dass es dich diese Woche erwischt hat. Glaub weiterhin an dich! Ich find dich ganz toll", versucht ihn Heidi Klum aufzumuntern. "Es war nicht deine Woche", resümiert der Weltstar.

Sichtlich angefasst und traurig verabschiedet sich Maximilian, während Jermaine weiterhin die Chance bekommt, sich den Titel Germany's Next Topmodel zu sichern.

Als Maximilian kopfschüttelnd in den Backstage-Bereich zurückkehrt, können die restlichen Models nicht fassen, dass es den 21-Jährigen in dieser Woche getroffen hat. Der Wiener resümiert, dass er Heidi Klums Entscheidung akzeptieren müsse, lässt aber gleichzeitig wissen, wie wohl er sich bei GNTM 2024 gefühlt hat.

Ich muss ehrlich sagen, die Reise hier bei "Germany's Next Topmodel" hat mein Leben verändert. Und jeder Tag war für mich ein Traum, den ich leben durfte. Maximilian

Wie es für die restlichen Kandidatinnen und Kandidaten weitergeht, erfährst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

+++ Update, 4. April 2024 +++

Maximilians großer Erfolgsmoment: Erster Auftrag nach starkem Casting

Maximilian schnappt sich den Job fürs Editorial Shooting

Trotz seiner Bemühungen geht Maximilian beim Casting für Mike Singer und beim Designer Samuel Gärtner zwischen seinen Mitstreiter:innen unter. Anders läuft es für den Wiener bei der dritten und letzten Gelegenheit. Das Magazin "Sleek" will GNTM-Models für ein Foto-Shooting buchen.

Das Magazin aus Berlin ist weltweit erhältlich. Das geplante Editorial Shooting ist also eine große Chance für die Kandidat:innen, in der Modewelt wahrgenommen zu werden. "Ich habe erwartet, dass wir krasse Jobs bekommen, aber so ein Job!", kann Maximilian es kaum fassen.

Maximilian kommt gut bem Kunden "Sleek" an. © ProSieben / Jordan Rossi

Maximilians Look passt perfekt zu "Sleek"

"Sleek" sucht für das Shooting nach Persönlichkeiten mit einem außergewöhnlichen Look. Dazu stellen sich die Models "Sleek"-CEO Christian Bracht und Fotograf Nicolás zunächst kurz und knapp vor. Maximilian schafft es neben Jermaine, Mare und Kadidja unter die Favorit:innen.

In der zweiten Runde müssen die vier übrig gebliebenen Models in die Rolle von Fotografinnen und Fotografen schlüpfen und ein fiktives Shooting durchführen. Dabei werden sie wiederum vom eigentlichen Fachmann, Fotograf Nicolás Cuenca, abgelichtet. Am Ende sichern sich Maximilian und Kadidja den Zuschlag: "Maximilian war wirklich fantastisch", schwärmt der CEO im Nachgang.

Er strahlt aus jeder Pore Fashion und Fashion-Shooting aus. Christian Bracht

Für Maximilian erfüllt sich bei dem Shooting einen Kindheitstraum. Und auch der Kunde ist zufrieden mit seiner Wahl.

+++ Update, 22. Februar 2024 +++

Kann Maximilian beim Casting überzeugen?

Heidi Klum setzt ihre Suche nach Germany's Next Topmodel 2024 in Berlin fort. Jetzt darf sich Casting-Teilnehmer Maximilian der Modelchefin präsentieren.

In der 2. Folge der 19. Staffel GNTM fällt der Wiener sofort mit seinem extravaganten Outfit und seiner stylischen Vokuhila-Frisur auf. Kann er Heidi überzeugen und seinen Traum vom Modeln weiterverfolgen?

Maximilian: "Stay ready! Dieses Gesicht werdet ihr nicht vergessen!"

Schon bevor Maximilian sich bei Heidi vorstellt, macht er klare Ansagen. Er ist selbstbewusst und weiß genau, dass er beim Casting mit seiner gesamten Art überzeugen kann. Mit dieser Energie bewältigt er auch den Walk zu Heidi. Beim Vorstellen fällt Maximilians funkelndes Outfit auf und Heidi gibt zu, dass ihr der Look sehr gut gefällt.

Es ist wichtig, dass man genau das trägt, was man auch verkörpert. Maximilian

Maximilian erzählt seine Geschichte

Als Heidi wissen möchte, wie Maximilian so selbstbewusst werden konnte, erzählt er seine bewegende Geschichte.

Wie der 21-Jährige berichtet, hat er mit seinem Coming-out als homosexueller Mann sehr negative Erfahrung gemacht. "Ich komme ursprünglich aus Polen. Wir alle wissen: Polen ist ein sehr christliches Land. Das ist eines der schlechtesten Länder, um homosexuell zu sein", erklärt der Topmodel-Anwärter.

Den nötigen Rückhalt seiner Familie hat Maximilian schmerzlich vermisst. "Mit 16 haben mich meine Eltern von zu Hause rausgeschmissen", offenbart er. Glücklicherweise gewährten ihm Freund:innen immer Unterschlupf, wie er erzählt.

Ich war obdachlos wegen meiner Sexualität. Maximilian

Seinen Traum vom Modeln hat Maximilian nie aufgegeben. "Wenn du ein Ziel hast, wenn du denkst, es ist deine Zukunft, [...] und dafür wirklich lebst, dann ist das deine Zukunft. Du musst nur hart kämpfen - dann wird das alles so passieren", ist sich der 21-Jährige sicher.

Den ersten Schritt auf seinem Weg, Germany's Next Topmodel 2024 zu werden, hat der Wiener gemeistert: Er kann ein Ticket in die nächste Runde lösen.

+++ Ursprüngliche News +++

GNTM-Kandidat Maximilian träumt schon lang vom Modeln

Maximilian ist 21 und lebt in Wien. Sein Traum hat ihn zu "Germany's Next Topmodel" 2024 geführt. Schon als kleiner Junge interessierte er sich sehr für Fashion. Der Traum, selbst zu modeln, war schon früh da, doch zunächst glaubte er nicht daran, ihn verwirklichen zu können.

Maximilian war als Jugendlicher mit seinem Körper unzufrieden

"Ich hab meine ganze Kindheit und Jugend mit meinem Körperbild gestruggelt und ich hab mich nie sehr wohlgefühlt in meinem Körper", erzählt Maximilian. Sein schlaksiges Aussehen gepaart mit seiner extrovertierten Persönlichkeit brachten ihm oft mehr Aufmerksamkeit ein, als ihm lieb war.

Inzwischen hat er sich aber damit angefreundet, überall aufzufallen, und fühlt sich wohl in seinem Körper. Er ist queer und geht selbstbewusst und offen damit um. Sich damit zu verstecken, kommt für ihn nicht infrage.

Maxi hat den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen

Für sich selbst einzustehen und eigenständig durchs Leben zu gehen, ist Maximilian gewohnt. Er wuchs mit seiner alleinerziehenden Mutter auf und sein Vater spielte nie eine Rolle in seinem Leben. Auch die Beziehung zu seiner Mutter war kompliziert und führte letztlich dazu, dass der 21-Jährige keinen Kontakt mehr zu seiner Familie hat.

Im Alter von 15, 16 hat es sich ergeben, dass ich selbstständig mit meinen Freunden ein Leben geführt habe und mit 18 hab ich schon meine erste Wohnung bekommen. Maximilian

Ohne seine treuen Freund:innen wäre das wohl kaum zu bewältigen gewesen. Maxi ist froh, einen kleinen, aber sehr eng verbundenen Freundeskreis zu haben. Er nennt sie auch seine "chosen family". Sie haben einen unschätzbaren Wert in seinem Leben.

Wird Maximilian der erste queere Mann, der GNTM gewinnt?

Maximilian ist als Male Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Obwohl der Traum vom Modelbusiness schon lange in Maxis Kopf herumgeisterte, hat er es vor zwei Jahren eher aus Spaß zum ersten Mal ausprobiert. Nach einigen Fotoshootings merkte er aber schnell, dass es für ihn eine echte Leidenschaft ist. Was liegt also näher, als die Leidenschaft auch zum Beruf zu machen und sein Geld damit zu verdienen?

Einmal bei der Pariser Fashion Week mitzulaufen ist aktuell Maxis größtes Ziel. Um dort hinzukommen, will er zunächst bei "Germany's Next Topmodel" der Welt zeigen, was in ihm steckt. Hier als erster queerer Mann zu gewinnen, würde ihm sehr viel bedeuten und seinen Kindheitstraum wahr werden lassen: "Für mich heißt das, meinem kleinen Ich zu sagen: 'Wir haben's geschafft, wir sind wirklich Model geworden.'"