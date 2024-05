Dominic kämpft sich in Folge 13 durch den Videodreh und kann auch beim Casting nicht überzeugen. Er muss "Germany’s Next Topmodel" verlassen - doch nicht ohne eine wichtige Botschaft.

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Schau dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Das Wichtigste in Kürze Dominic ist als Mann geboren, aber präsentiert sich gern feminin. Mit seinen langen Haaren und einem androgynen Gesicht sticht er unter den Male Models von "Germany's Next Topmodel" 2024 heraus. In Woche 13 muss er die Show verlassen.

Du willst noch mehr über den Kandidaten erfahren? Schau dir jetzt Dominics Porträtseite an. Eine Übersicht aller Kandidatinnen und Kandidaten gibt es hier.

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 findest du übrigens hier.

+++ Update, 9. Mai 2024 +++

In Woche 13 steht für die GNTM-Kandidat:innen ein Beauty-Casting auf dem Programm. Außerdem müssen sie ihr schauspielerisches Talent bei einem Videodreh mit Hollywood-Star Thomas Kretschmann unter Beweis stellen.

Anzeige

Anzeige

Dominic will den Job bei NYX

Dominic beim Beauty-Casting für NYX Professional Makeup in Woche 13. © ProSieben / Sven Doornkaat

Dominic gehört zu den ausgewählten Models, die zu dem Casting für NYX Professional Makeup eingeladen werden. Für eine Augenbrauen-Kampagne sucht das Beauty-Label zwei Gesichter, die mit Dragqueen Miss Ivanka T. vor der Kamera posen werden. Für Dominic ein Extra-Schub Motivation: Er ist großer Fan der Queen! "90 Prozent der Medien, die ich konsumiere, hat mit Drag zu tun", freut er sich auf die Challenge.

Das Team von NYX ist Fan von Dominic: "Du sprudelst richtig!", lobt ihn Elevator Boy Bene Schulz, der als Brand Ambassador für NYX Professional Makeup bei der Auswahl der Models unterstützt. Am Ende sichern sich allerdings Jermaine und Lea die Kampagne. Ein großer Rückschlag für den 20-Jährigen.

Anzeige

Dominic ist der Schwächste vor der Kamera

Auch bei der Video-Challenge hat es Dominic schwer. Der Schwung ist mitten in der Szene mit Aldin raus. "Es war sehr viel Gepose", kritisiert ihn die Modelchefin.

Für mich war das das schwächste Duo. Thomas Kretschmann

Der Videodreh wird Dominic zum Verhängnis

Bei der Entscheidung muss Dominic allein vor die Jury treten. Sein Shooting-Partner Aldin kann aus gesundheitlichen Gründen nicht am Set sein. ­

Für Heidi Klum war das Male Model leider einer der Schwächsten. Seine Entscheidungen während des Drehs sind für sie nicht wirklich nachvollziehbar gewesen. Thomas Kretschmann wollte Dominic helfen: "Ich sah, das rennt so in eine Sackgasse." Doch das funktionierte nicht. "Ich hab kein Wort geglaubt - von niemandem", kritisiert der Schauspieler Dominics und Aldins Performance.

Anzeige

Für Dominic ist in Folge 13 Schluss

Thomas Kretschmann verabschiedet sich von Dominic: Er muss "Germany's Next Topmodel" 2024 in Woche 13 verlassen. © ProSieben / Sven Doornkaat

Dominic gibt zu: Man hätte sich besser absprechen können. Doch das Team war einfach nicht auf einer Wellenlänge. "Die heutige Aufgabe wurde dir leider zum Verhängnis", fasst Heidi Klum zusammen. Deshalb muss Dominic "Germany's Next Topmodel" nach Woche 13 verlassen.

Der 20-Jährige hat eine emotionale Message zum Abschied. "Ich weiß, dass der Dominic vor ein paar Jahren auch schon zu GNTM gewollt hätte, doch er hätte es auf keinen Fall so weit geschafft", sagt er stolz.

Ich weiß, dass es so viele Jungs wie mich da draußen gibt, die gesagt bekommen, sie sind zu feminin, sie sind zu schwul, sie sind viel zu viel. Dominic

Dominics Worte rühren Heidi Klum

"Egal was andere Menschen sagen, wenn ihr Lust habt, einen Rock zu tragen, irgendwelche Schuhe oder ein bauchfreies Oberteil, macht es einfach - mir hat es so viel gebracht!", erklärt Dominic unter Tränen.

Damit rührt er auch Heidi Klum: "Ich stimme dir zu. Danke für deine schönen Worte."

Ich glaube, du bist ein Vorbild für viele Menschen. Heidi Klum

Heidi Klum und ihre Gastjuroren verabschieden sich von Dominic mit Umarmungen und Motivation für die Zukunft. Unter Tränen, aber stolz auf sich, muss er die anderen Kandidat:innen nach Folge 13 verlassen.

Wie es für die restlichen Kandidat:innen bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weitergeht? Das siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Anzeige

+++ Ursprüngliche News +++

Dominic ist queer und stolz darauf

Auch 2024 werden queere Menschen immer noch oft angefeindet und haben mit Diskriminierung zu kämpfen. Für Dominic ist das aber kein Grund, sich zu verstecken. Er geht selbstbewusst mit dem Thema um. "Es ist so, dass ich mich als genderfluid bezeichnen würde", erklärt der 20-Jährige.

Ich repräsentiere mich gern feminin, auch wenn ich in einem maskulinen Körper bin. Dominic

In der Regel wird über Dominic mit "er" gesprochen. Er hat aber auch nichts dagegen, wenn man ihn mit dem weiblichen Pronomen "sie" bezeichnet.

Sein Style wirkt oft weiblich, was durch seine langen Haare und sein androgynes Gesicht noch unterstrichen wird. Dominic hofft, mit seinem besonderen Aussehen aus den Male Models von GNTM 2024 herauszustechen. Seine Message: "Feminine Jungs gehören genauso auf die große Bühne, wie jede:r andere auch."

Ich bin so, wie ich bin. Ich kann mich nicht ändern - und ich möchte mich auch nicht ändern. Dominic

Seine große Leidenschaft ist die Musik. Er spielt seit zwölf Jahren Trompete im Musikverein in seinem Dorf in der Nähe von Göttingen. Das Hobby scheint ihm in die Wiege gelegt zu sein, denn auch seine Eltern und sein Bruder sind sehr musikalisch.

Dominics Freund freut sich über seine Teilnahme bei GNTM

Dominic ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Außer seiner Familie gibt es noch einen sehr wichtigen Menschen in seinem Leben: sein Partner, mit dem er seit fast zwei Jahren zusammen ist. "Er ist so ein Rückenwind, ein Fels in der Brandung", beschreibt Dominic die Beziehung. Sein Freund hat ihn auch ermutigt, bei "Germany's Next Topmodel" teilzunehmen und unterstützt ihn dabei.

Eifersucht scheint für die beiden kein Thema zu sein, obwohl Dominic von jeder Menge schöner Male Models umgeben sein wird. Den 20-Jährigen lässt das kalt: "Es geht mir nur um das Modeln hier."