Für Heidi Klums Nachwuchsmodels steht in der vierten Folge von "Germany’s Next Topmodel" 2023 das erste große Fotoshooting an. Kein Geringerer als Starfotograf Brian Bowen Smith lichtet die Kandidatinnen in einem märchenhaften Set ab. Drei Teilnehmerinnen haben es ihm dabei besonders angetan.

In Folge 4 von "Germany's Next Topmodel" 2023 tauchen die Nachwuchsmodels in eine einzigartige Welt, angelehnt an "Alice im Wunderland" ab. "Heute machen wir ein Beauty-Shooting. Das bedeutet, die Models werden sehr nah fotografiert. Es geht um einen besonderen Gesichtsausdruck", gibt Weltstar Heidi Klum zu Beginn die Richtung vor.

Beim Fotoshooting mit Starfotograf Brian Bowen Smith tragen die Teilnehmerinnen extravagante Hüte, die an den verrückten Hutmacher aus "Alice im Wunderland" erinnern. Elsa tritt zum Beispiel mit einem Schwan auf dem Kopf vor Brian und Heidi, während Vivien versucht, mit einem Picknickkorb-Hut zu überzeugen.

GNTM 2023: Brian Bowen Smith dankt Eltern von Selma

Der renommierte Fotograf Brian Bowen Smith hat am Set mit den Nachwuchsmodels sichtlich Spaß. Besondere Freude bereiten ihm die Leistungen von drei Kandidatinnen. "Richte deinen Eltern meinen Dank aus", lobt der Amerikaner Selma überschwänglich. Nicht weniger begeistert ist Brian von der 23-jährigen Kölnerin Ida. Bei ihren Fotos sieht sich der Fotograf direkt an ein Cover des Modemagazins "Vogue" erinnert. "Du siehst aus wie eine Königin", meint Brian zudem. "Das war ein tolles Kompliment von Brian Bowen Smith, zu sagen, dass es aussieht wie ein Vogue-Cover", stellt Heidi im Anschluss klar. Dem ist nichts hinzuzufügen.

"Wie aus einem Film": Auch Anya überzeugt Brian

Die Dritte im Bunde von Brians Favoritinnen ist Anya. "Oh mein Gott, ich bin fertig. Sie sieht aus wie aus einem Film", so Brian nach dem Shooting. Obendrauf gibt es für Anya im Anschluss auch noch einen lässigen Handshake. Die Bedenken vor dem Shoot der 19-Jährigen waren also komplett unbegründet. "Du hast es gerockt!", gibt Brian der Berlinerin mit auf den Weg.

