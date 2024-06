Das gab es noch nie! Plötzlich wird die Entscheidung in Woche sechs unerwartet unterbrochen. Deshalb war die Polizei am Set, und darum musste die Entscheidung angepasst werden.

Das Wichtigste in Kürze Am Ende jeder Woche wartet auf die Models die Entscheidung: Wer kommt weiter und wer muss seine Koffer packen? Doch in Folge 6 macht ein Anruf Heidi Klum einen Strich durch die Rechnung.

+++ Update, 21. März 2024 +++

Drehabbruch in Folge 6?

In 19 Staffeln "Germany's Next Topmodel" hat selbst Heidi Klum das noch nicht erlebt! Während der Entscheidung in Woche sechs ereilt die Model-Chefin eine unglaubliche Nachricht.

Das gab es wirklich noch nie. Wir sind mitten in der Entscheidung - und da bekomm ich die Nachricht, dass unsere Lampen zu hell sind. Heidi Klum

Selbst die Polizei sei schon da gewesen, setzt ein Set-Mitarbeiter Heidi Klum und Gastjurorin Jourdan Dunn über die dringliche Lage in Kenntnis, die nur eine Schlussfolgerung zulässt: "Wir müssen eine Gruppenentscheidung machen […] und danach den Dreh beenden."

"Germany's Next Topmodel" irritiert den Luftraum

Noch bevor die anderen Kandidat:innen informiert werden, ordnet Heidi Klum die Situation ein: "Damit wir alle super aussehen, wird bei uns eine Unmenge an Licht aufgebaut. Und das hat offenbar den Luftraum etwas irritiert." Weiter erklärt die Modelchefin, dass der heutige Walk wohl in einer Anflugschneise für den örtlichen Flughafen liegen würde.

Das GNTM-Set vom Flugzeug aus

Um zu beweisen, wie irritierend die Lichter sind, hatte die Besatzung eines Linienfluges sogar Bilder aus dem Cockpit gemacht. Tatsächlich ist das GNTM-Set am Auditorio de Tenerife kaum zu übersehen.

Vom Cockpit eines Flugzeuges bekommt die GNTM-Crew ein Bild zugespielt, das die Lage veranschaulicht: Die Lichter am Set blenden die Piloten. © ProSieben

Jetzt muss alles schnell gehen! Schließlich steht noch die Entscheidung der restlichen Kandidatinnen aus. Für wen es diese Woche nicht gereicht hat, kannst du hier nachlesen.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Lichter aus am GNTM-Set?

Bei der Entscheidung in Folge 6 bekommt Heidi Klum Unterstützung von Supermodel Jourdan Dunn. Am Set läuft allerdings nicht alles nach Plan. © ProSieben / Richard Hübner

Woche sechs hat es in sich: Nach dem berühmt-berüchtigten GNTM-Umstyling geht es für die Topmodel-Anwärter:innen zum großen Laufsteg-Auftritt im futuristischen Auditorio de Tenerife. Wer kann im neuen Look überzeugen?

Kann die Entscheidung stattfinden?

Nach dem glamourösen Walk der Models muss sich Heidi Klum gemeinsam mit ihrer Gastjurorin entscheiden, für welche Kandidat:innen die Reise bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weitergeht - und für wen in dieser Woche Endstation ist.

Doch während der Entscheidung kommt es zu einer unerwarteten Unterbrechung. Denn wie in den letzten Sekunden des ersten Trailers der 6. Folge zu sehen ist, eilt ein GNTM-Mitarbeiter zur Modelchefin und zu Gastjurorin Jourdan Dunn. "Entschuldigung, ich wollte nicht stören, aber wir haben einen Anruf vom Flughafen bekommen, dass unsere Lichter die Piloten blenden", unterrichtet er die beiden über die dringliche Lage.

Wir müssen den Dreh abbrechen. Set-Mitarbeiter zu Heidi Klum und Jourdan Dunn

Im Clip: Das passiert in Folge 6

Bangen um die Entscheidung

Ohne Licht ist ein Dreh in der Abenddämmerung kaum möglich! Haben die Topmodel-Anwärter:innen deshalb noch einmal Glück gehabt und kommen wegen einer abgebrochenen Entscheidung alle weiter in die nächste Runde?