Heidi Klum siebt ordentlich aus

Großes Ausscheiden bei GNTM 2024: In Folge 10 müssen gleich sechs Models nach Hause gehen

"Eine Entscheidung wie die heutige gab es in all den Jahren noch nie", kündigt Heidi Klum kurz vor der Elimination in Folge 10 an. Am Ende der Woche müssen gleich sechs Kandidat:innen die Show verlassen.