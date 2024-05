Die Models von "Germany's Next Topmodel" wissen, was in und was out ist. Hier verrät Kandidatin Sara ihre Must-haves, die in keinem Kleiderschrank fehlen dürfen, und gibt Tipps für ein gutes Outfit.

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Schau dir jetzt die neuesten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Das Wichtigste in Kürze Die 28-jährige Sara gewährt Einblick in ihren GNTM-Kleiderschrank. Hol dir jetzt exklusive Styling-Tipps der Topmodel-Anwärterin.

Du willst mehr über die Models erfahren? Hier findest du alles, was du über die Kandidatinnen und Kandidaten wissen musst.

Alle Sendezeiten und Sendetermine findest du hier im Überblick. Die neuesten Entwicklungen zur Staffel kannst du im Newsblog nachlesen.

Kleiderschrank-Check mit Sara

Im Kleiderschrank-Check präsentiert Topmodel-Anwärterin Sara als Erstes ein schwarz-weiß gemustertes Hemd: "Dieses Hemd begleitet mich schon seit Jahren", erklärt die 28-Jährige. Früher sei es ein Ausgeh-Hemd gewesen, mittlerweile hätte sie es jedoch zu einem "Chiller-Hemd" degradiert, weil "es schon so viel durchgemacht hat: Festival, alles."

Als Nächstes an der Reihe ist eines von Saras absoluten Lieblingsteilen: Ein kornblumenblaues Hemd. "Ich mag gerne Hemden, wie ihr sehen könnt", so die Berlinerin. Hemden seien beispielsweise ein Must-have, denn man kann sie mit vielen Sachen kombinieren.

Im Clip: Sara in ihrem Vorstellungsclip zum Staffelstart

Anzeige

Anzeige

Ihr Lieblingsteil ist handgenäht von Mama

Ihr Lieblingsteil hat Sara aber von zu Hause mitgebracht. Eine schwarze Jacke, vor über 20 Jahren handgenäht von ihrer Mutter. "Man kann sehen, diese Frau ist auf jeden Fall eine Trendsetterin. Das kannst du heute immer noch tragen." Die Jacke ist auch Teil ihres Lieblingsoutfits: eine schwarze Lederhose, Sneaker und zur Krönung die Jacke ihrer Mutter. Bei den Accessoires setzt sie vor allem auf Silber: "Ich mag es einfach Silber zu tragen. Es soll schon viel, aber nicht zu viel sein." Auf die richtige Menge kommt es also an.

Sara: "Ich habe viele Facetten und möchte die mit meinen Outfits auch zeigen."

Ihren Style findet die Mediengestalterin jedoch eher schwierig zu bezeichnen: "Jeden Tag ändert der sich, der ist abhängig vom Wetter, abhängig von meiner Laune." Man kann sie mal elegant antreffen, mal cool - denn Sara will sich nicht auf einen Stil festlegen: "Ich habe viele Facetten und möchte die mit meinen Outfits auch zeigen."

Ein Neuzugang in Saras Kleiderschrank ist ein kunterbuntes Batik-T-Shirt, das sie sich in Kalifornien während ihrer GNTM-Reise gekauft hat: "Ich kaufe mir immer gerne was an den Orten, wo ich war, damit mich das Teil dann immer an den Ort erinnert", erklärt sie und präsentiert stolz ihr Kalifornien-Souvenir.

Anzeige

Sara setzt auf kleine Details bei ihren Outfits

Auch beim Make-up setzt Sara auf Details: "Kleine Details sind genau das, was ein Outfit ausmacht." Beispielsweise setzt sie gerne kleine Punkte um ihre Augen oder peppt alles mit einem passenden Lippenstift auf.