Die Models schwitzen nicht nur bei den Entscheidungen. Im Penthouse treiben die Kandidat:innen regelmäßig gemeinsam Sport. Im exklusiven Clip verraten sie ihre Fitness-Geheimnisse.

Das Wichtigste in Kürze Wie halten sich die GNTM-Models fit? Im Bonusclip verraten einige Topmodel-Anwärter:innen ihre persönlichen Fitness-Geheimnisse .

"Ich komme mir vor wie bei 'Fight-Club'!"

Armin trainiert regelmäßig - auch im Model-Penthouse. © ProSieben

Die Models nutzen die späten Abendstunden im Penthouse für ein schweißtreibendes Workout. Die besten Freunde Dominik und Armin trainieren am liebsten gemeinsam - und riskieren dabei Kopf und Kragen. Waghalsige Akrobatik mit Beinbruch-Gefahr gehören dazu.

Doch am liebsten powern sich die Male Models beim Kickboxing aus. Und dazu passt auch Armins neue Frisur: "Ich fühle mich damit ein bisschen wie bei 'Fight Club'!"

Neben Boxen und Krafttraining setzt Armin jedoch auch auf Cardio.

Wenn man eine gewisse Grund-Ausdauer hat, ist man auf jeden Fall auch leistungsfähiger für Kraftübungen. Armin

Der (Un-)Sportlichste unter den Models?

In jeder Ecke werden die Muskeln gestählt und der Puls wird in die Höhe getrieben. Jermaine gibt sich von all dem unbeeindruckt. Nach dem Training freut er sich im Interview: "Ich hab sie alle in den Schatten gestellt."

Dabei nimmt sich der 20-Jährige nicht ganz so ernst. Denn die Wahrheit ist: Jermaine hasst Sport.

Er japst und schwitzt und hält es für eine glatte Lüge, als die anderen verkünden, "erst bei der Hälfte" zu sein. Sehr sympathisch und gut nachvollziehbar!

Ich mag es, zu schwitzen. Grace

Und auch Grace erzählt mehr über ihre Sportroutine. Sie macht am liebsten Ausdauertraining. Dem kann sich Yusupha nur anschließen: "Momentan trainiere ich eigentlich ausschließlich Cardio."

Am diszipliniertesten und sportverrücktesten ist wohl Linus. Er erzählt von seinen regelmäßigen Workouts, die ihn jedes Mal bis an sein Limit bringen.

Wenn ich abends im Bett liege, merke ich, wenn mein Körper überlastet ist. Linus

In so einem Fall tritt auch er lieber ein wenig auf die Bremse. Die Gesundheit soll ja immerhin im Vordergrund stehen.

