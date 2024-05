Von Rasierer bis Tanga: Diese Dinge haben die GNTM-2024-Models in ihren Taschen

Von Foto-Shooting zu Casting über den Laufsteg und wieder zurück: Die Kandidat:innen sind bei GNTM 2024 viel unterwegs. Da will die private Tasche weise gepackt sein - Frieder und Grace öffnen nun ganz exklusiv ihre Bags.

Das Wichtigste in Kürze Was sollte am GNTM-Set immer dabei sein? Diese Frage müssen sich die Kandidat:innen immer wieder stellen - und ihre Taschen dementsprechend packen.

"Man stinkt am Ende": Grace setzt auf diesen Hygiene-Artikel

Grace in Woche 15 von "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben / Sven Doornkaat

Bei Grace darf vor allem ein Hygiene-Artikel nicht fehlen: Ein Deo ist bei ihr "ein Muss bei jedem Fotoshooting, weil wir bleiben so lange, man stinkt dann am Ende", erklärt sie. Zudem hat das Model immer eine Haarklammer dabei. Die restlichen Must-haves in Graces Tasche sind wild zusammengewürfelt: Von einer Kamera inklusive Film über Kopfhörer und MP3-Player bis hin zu einem Rasierer oder diversen Make-up-Produkten - die 25-Jährige scheint auf jede Situation vorbereitet zu sein.

Bei Frieder hingegen müssen die Noise-Cancelling-Kopfhörer stets in der Tasche sein, etwa für lange Autofahrten oder einfach für zwischendurch zum Abschalten. Das Handyverbot umsteuert Frieder dabei geschickt mit einem MP4-Player. Auch eine Sonnenbrille hat der Berliner stets griffbereit.

Tangas in der Tasche: Warum hat Kandidat Frieder stets Unterwäsche dabei?

Frieder gibt beim Nackt-Shooting in Woche 15 alles! © ProSieben/Sven Doornkaat

Und Frieders Bag scheint einer Matrjoschka-Puppe zu ähneln: Aus der Tasche zaubert er eine Tüte. Darin verstaut er seine Model-Mappe.

Ohne Kaugummis verlässt das Model ebenfalls nicht das Haus. Die gehen aber in Anbetracht von Frieders nächstem Must-have beinahe unter: Der Topmodel-Anwärter fischt mehrere Tangas aus seiner Tasche.

Hautfarbene Tangas sind eigentlich das Smarteste, was du als Model dabeihaben kannst. Frieder lachend

Exemplare in Schwarz und Weiß habe er als Unterwäsche ebenfalls regelmäßig mit dabei. Seine Begründung: Frieder möchte für alles gewappnet sein und immer eine Unterhose im Gepäck haben, die zu allem passt.

Ein wenig Wasser darf ebenfalls nicht fehlen, genauso wenig wie eine Einweg-Kamera und ein Notizbuch.

Ganz zum Schluss hat auch Frieder immer ein paar Produkte dabei, um sich frisch zu halten: Handcreme und das obligatorische kleine Make-up-Täschchen finden sich ebenfalls in seiner Tasche.

